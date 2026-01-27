Corrientes: fuerte polémica entre la Fundación Padres TEA y Silvina Escalante por un show solidario

Una fuerte polémica sacude el ambiente chamamecero tras la denuncia pública de la Fundación Padres TEA "La Esperanza" de la localidad correntina de Mburucuyá contra la intérprete Silvina Escalante. La institución, que asiste a personas con discapacidad, sostiene que la artista utilizó el nombre de la fundación para promocionar un evento solidario cuya recaudación nunca llegó a destino.

El espectáculo en cuestión fue la presentación del disco "Chamamé con voz de mujer", realizado el pasado 30 de noviembre de 2025 en el Teatro Juan de Vera. Según el comunicado de la organización, el show fue publicitado bajo la premisa de que lo recaudado por entradas sería destinado íntegramente a la construcción del establecimiento propio de la fundación.

A pesar de contar con invitados de renombre como Los Alonsitos, Los Hijos de los Barrios y Gustavo Miqueri, los denunciantes afirman que, tras el éxito de convocatoria, no obtuvieron respuestas satisfactorias sobre los fondos.

Los ejes del reclamo: "Publicidad engañosa"

La Fundación Padres TEA detalló los puntos centrales de su indignación, apuntando directamente a una maniobra para atraer público y obtener la sala del prestigioso teatro:

Falta de transparencia: Aseguran que tras finalizar el evento no hubo rendición de cuentas ni depósito del dinero.

Uso del nombre institucional: Acusan a la cantante de utilizar la necesidad de los niños con autismo para llenar la sala.

Impacto social: El dinero estaba destinado a la compra de materiales de construcción para su sede en Mburucuyá.

"Expresamos nuestra profunda indignación, ya que contábamos con ese dinero para costear nuestra obra", manifestaron desde la comisión de padres, resaltando el carácter "solidario explícito" que tuvo la difusión en medios de comunicación.

La respuesta de Silvina Escalante

Ante la consulta de El Litoral, la cantante brindó una breve declaración para intentar frenar la escalada del conflicto. Silvina Escalante desmintió tajantemente las acusaciones de la fundación: "Son falsas", sentenció. Asimismo, confirmó que ya se encuentra en contacto con profesionales para asesorarse legalmente y dar respuesta a la demanda de la institución.