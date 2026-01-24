Tras dos semanas, el río Santa Lucía empezó a bajar pero continúan los 240 evacuados

El desborde del río Santa Lucía, continúa afectando gravemente a los sanroqueños. Pasaron dos semanas desde que 18 personas quedaron evacuadas, pero con el correr de los días se elevaron a 250 y actualmente pese que el caudal se encuentra en bajante, siguen 240 de ellos, según el último reporte del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) al que pudo acceder El Litoral.

Radiografía de la inundación en San Roque

Un día después de una intensa lluvia que superó los 100 milímetros en San Roque, sumado a la gran acumulación de agua en el suelo de precipitaciones anteriores, se produjo el desborde del río y afectó a decenas de habitantes que residen principalmente en la zona costera.

A la semana, el número se elevó a 126 personas, lo que representa a 40 familias en la misma localidad. Sin embargo, este lunes, el número escaló a los 250 sumado a la gran cantidad de autoevacuados en casa de familiares y amigos.

gentileza FM San Roque

La pesadilla que comenzó el 10 de enero, comenzó a dar esperanza a los sanroqueños en las últimas horas, cuando el río comenzó a descender, debido a su alto crecimiento las familias alojadas según el último reporte del comité de emergencias provincial son 240 personas las afectadas que no pueden volver a sus hogares.

Nivel del río, cantidad de evacuados y autoevacuados

Según el Sistema Nacional de Información Hídrica, el río Santa Lucía, se encuentra estacionado en 3,01 mm, pese que en las últimas horas había descendido. Por este motivo, en San Roque 13 personas continúan en el albergue Avesa, 12 en el albergue municipal, 22 en el Vestuario Polideportivo de la localidad, 1 en el predio matadero municipal y 68 en la escuela 133 “Genaro Perugorria”.

Otros 22 optaron por mudarse temporalmente y alquilar en otra zona del pueblo. Mientras que 122 se encuentran autoevacuados en casa de familiares y amigos, esperando por regresar a sus casas.

Cantidad de evacuados en la provincia

En San Luis del Palmar, ya se cumplió un mes desde que las aguas del Riachuelo comenzaron a ascender y actualmente son 161 personas distribuidas en 7 refugios que aguardan por regresar a sus casas. En Santa Lucía, permanecen 19 personas y en total en toda la provincia el número asciende a 420.

Los pronósticos indican que en los próximos días no se prevén lluvias, solo temperaturas elevadas, por lo que se espera que el agua descienda con el correr de los días y llegue un poco de alivio a los correntinos.