Gendarmería nacional trasladó donaciones para los inundados de San Luis del Palmar

En el marco de la emergencia hídrica que afecta a diversos puntos de Corrientes, la Gendarmería Nacional desplegó un operativo de asistencia humanitaria para colaborar con los damnificados por el reciente temporal. La institución puso a disposición su logística para el traslado de donaciones destinadas a las familias de San Luis del Palmar.

El operativo consistió en el transporte de pallets cargados con kits de limpieza y desinfección, elementos fundamentales para el saneamiento de las viviendas tras el retiro del agua. Estos insumos fueron provistos por la Cruz Roja Argentina, en una acción coordinada con la Agencia Federal de Emergencia dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Logística y traslado desde Buenos Aires

Efectivos de la Agrupación III “Corrientes” utilizaron camiones de la fuerza para movilizar la carga desde el Mercado Central de Buenos Aires hasta la ciudad de Corrientes. Tras arribar al depósito de Defensa Civil, los elementos fueron entregados a la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Luis del Palmar.

El objetivo central de este despliegue es garantizar que la ayuda llegue de manera rápida y eficaz a las zonas críticas. Cabe destacar que, además de las tareas de transporte, el propio personal de la Agrupación local contribuyó con donaciones particulares para reforzar la asistencia a quienes perdieron sus pertenencias.

El impacto del temporal de diciembre

Durante las últimas dos semanas de diciembre de 2025, el territorio provincial se vio castigado por fuertes e intensas precipitaciones. El fenómeno provocó inundaciones y desbordes que dejaron a numerosas familias en situación de vulnerabilidad, especialmente en las localidades del interior donde la saturación de los suelos impidió el escurrimiento del agua.

Ante la difícil situación hídrica que persiste en la región, las autoridades nacionales y provinciales mantienen activos los protocolos de emergencia para asistir a las poblaciones más golpeadas por las inclemencias climáticas.