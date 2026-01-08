Qué dijo el Ministerio de Salud sobre la muerte de una joven en el hospital Escuela

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia emitió un comunicado oficial tras la muerte de Abigail Fernández, una joven de 18 años oriunda de Goya, que murió este miércoles en la unidad de terapia intensiva del Hospital Escuela “General José Francisco de San Martín” de la ciudad de Corrientes. Según indicaron, se iniciaron sumarios de investigación en esta causa.

Desde la cartera sanitaria informaron que, ante la situación que tomó estado público, el ministro Emilio Lanari se puso a disposición para acompañar el esclarecimiento del hecho y garantizar el acceso a toda la información necesaria.

"El Ministerio de Salud Pública informa que ante la situación que trascendió en relación a una paciente que falleció en el Hospital Escuela “Gral. José F. de San Martín”, el titular de esta cartera, Emilio Lanari se ha puesto a disposición para acompañar el esclarecimiento y brindar toda la información necearía, indicando el inicio de los sumarios pertinentes", explicaron.

El pronunciamiento del Ministerio se da en el marco del pedido de investigación realizado por la familia de la joven, que cuestiona la atención recibida durante su internación.

El caso y las complicaciones

Abigail había ingresado al Hospital Escuela el 5 de diciembre, derivada desde Goya luego de sufrir una grave lesión en la cabeza. Según relató su padre, Rodolfo Rubén Fernández, la cirugía inicial fue considerada “exitosa” por el equipo médico y la paciente incluso fue trasladada a una sala común tras mostrar una evolución favorable.

La familia solicita que se investiguen las circunstancias que rodearon la atención médica y el tratamiento brindado durante la internación. Mientras tanto, desde el Ministerio de Salud aseguraron que se encuentran a disposición de la Justicia y de los familiares para avanzar en el esclarecimiento del caso.