Corrientes: los dos radares móviles que dieron de baja en Santo Tomé

Los conductores que transiten por la Ruta Nacional 14 a la altura de la costa del río Uruguay en la ciudad correntina de Santo Tomé encontrarán cambios en el sistema de fiscalización.

Mediante la Disposición 8/2026, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) resolvió retirar del registro oficial los dos radares móviles que funcionaban en el acceso a dicha localidad.

Se trata de los equipos modelo TRUCAM LTI 20/20, los cuales tenían autorización para operar en ambos sentidos de circulación. La baja de la homologación significa que, desde la fecha de publicación de la norma, cualquier acta de infracción labrada por estos dispositivos carece de validez legal a nivel nacional.

Inconvenientes en la implementación

La solicitud de baja no provino de una auditoría externa, sino de una gestión directa de la Municipalidad de Santo Tomé. Según los fundamentos del pedido, los dispositivos habían dejado de utilizarse por "inconvenientes sobrevinientes en su implementación", una categoría técnica que suele referir a problemas operativos, de mantenimiento o de transparencia en el procesamiento de las multas.

La Agencia Nacional intercedió para regularizar la situación y sacar definitivamente los equipos del listado nacional. No obstante, las autoridades aclararon que esta medida no afecta a otros radares fijos o móviles que cuentan con vigencia y homologación activa en otros puntos de la red vial correntina.

Limpieza de radares en la región

Este movimiento en Corrientes forma parte de un operativo más amplio por parte del Gobierno Nacional para transparentar los controles de velocidad. En simultáneo con la baja en Santo Tomé, la Disposición 7/2026 ordenó la eliminación de otros 61 radares en la vecina provincia del Chaco (principalmente sobre la Ruta 16), tras detectar diversas irregularidades.

Para los usuarios que circulan por la zona, los especialistas recomiendan verificar siempre que las actas de infracción contengan el número de disposición de la ANSV, la matrícula del operador y la fecha de última calibración del equipo, datos que ahora son nulos para los tramos mencionados de la Ruta 14 en Santo Tomé.

