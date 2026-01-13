Parque acuático de Goya: cuánto cuesta pasar el día y cómo llegar

Con la llegada del verano, el parque acuático de Goya se posiciona como uno de los principales atractivos turísticos y recreativos del sur de Corrientes. El complejo, emplazado a orillas del río Santa Lucía, ofrece piletas y juegos acuáticos para todas las edades, además de servicios pensados para pasar el día completo al aire libre.

Costos: desde $1.500 a un combo de $8.000

Uno de los puntos más consultados por vecinos y turistas es el valor de las entradas. Durante enero de 2026, la tarifa general tiene un costo de $2.500, mientras que los menores de entre 4 y 10 años y los jubilados abonarán $1.500. Además, el parque dispone de un combo familiar de $8.000, válido para cuatro personas, una opción pensada para aliviar el gasto de quienes asisten en grupo.

En cuanto a la accesibilidad, desde la organización informaron que las personas con discapacidad ingresan de manera gratuita junto a un acompañante, reforzando el perfil inclusivo del espacio recreativo.

Traslados y servicios

El parque también suma servicios adicionales para mayor comodidad. Los fines de semana —viernes, sábados y domingos— funciona un servicio de transporte en colectivo con un valor de $1.500 ida y vuelta. El recorrido inicia a las 13 desde avenida Alem, continúa por JJ Rolón, Neustadt y la Ruta hasta el Parque Acuático, con regreso previsto a las 18. Asimismo, se pueden alquilar sillas y sombrillas a $2.500 cada una.

Desde la Municipalidad de Goya remarcaron que no es necesario reservar entrada con anticipación, lo que facilita el acceso espontáneo al predio durante toda la temporada.

Con precios accesibles, variedad de servicios y un entorno natural privilegiado, el Parque Acuático de Goya se presenta como una opción atractiva para refrescarse y disfrutar del verano 2026 en familia o con amigos.