Encontraron el cuerpo de Sofía Devries, la turista que había desaparecido mientras buceaba

Encontraron el cuerpo de Sofía Devries, la turista de 23 años que era intensamente buscada por la Prefectura Naval en las aguas del Golfo Nuevo, en la ciudad chubutense de Puerto Madryn, luego de que no emergiera durante una inmersión aproximada de 20 metros, en el marco de una certificación internacional de buceo.

La información fue confirmada por fuentes oficiales, y agregaron que el cadáver fue hallado en la misma zona donde la buscaban, a 20 metros de profundidad.

Hay que destacar que, desde hace 24 horas, ningún agente que trabaja en la causa esperaba hallarla viva. “La posibilidad de encontrarla con vida es nula”, había dicho este martes Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval Argentina.

Sofía, oriunda de Villa Ballester, era intensamente buscada desde el lunes, tras un incidente ocurrido durante una práctica de buceo en la zona de Punta Cuevas, al que había ido junto a su pareja y otras cinco personas, en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia.

Según los primeros datos, el grupo desarrollaba una inmersión en el área del Parque Submarino HU SHUN YU 809, dentro del Golfo Nuevo. Al finalizar la práctica, solo tres de los cuatro buceadores que integraban la expedición emergieron a la superficie, lo que activó inmediatamente las alarmas y el protocolo de emergencia.

Las tres personas que lograron salir del agua fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital Andrés Ísola. Dos de ellas fueron a cámara hiperbárica para facilitar el proceso de descompresión, mientras la tercera estuvo bajo observación médica. Mientras que la investigación quedó en manos de la Justicia de Chubut, con intervención de la fiscal María Angélica Carcano.

Así, desde el lunes, a Sofía la buscaba la Prefectura Naval Argentina, que desplegó buzos tácticos y equipos especializados, incluyendo robots de exploración subacuática, con el objetivo de localizar a la joven. Las tareas se coordinaron entre las distintas fuerzas y organismos intervinientes.

