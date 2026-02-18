Secuestraron una motocicleta relacionada a una estafa en San Luis del Palmar

La Policía de Corrientes informó este miércoles que secuestraron una motocicleta en el marco de una investigación por una supuesta estafa en la localidad correntina de San Luis del Palmar.

Tras diversas tareas investigativas, efectivos policiales diligenciaron dos órdenes de allanamiento en la ciudad de Corrientes. Uno de los operativos se llevó a cabo en un domicilio del barrio San Gerónimo, donde finalmente lograron el secuestro de una motocicleta marca Bajaj Rouser 200, que estaría presuntamente relacionada con el hecho que se investiga.

El rodado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal correspondiente y trasladado a la dependencia policial interviniente, donde se continúan con los trámites de rigor y las diligencias judiciales para avanzar en el esclarecimiento del caso.