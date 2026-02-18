Más zonas, más control y más tecnología: así se prepara la 49° Fiesta Nacional del Surubí

Con la mirada puesta en la 49° edición de la Fiesta Nacional del Surubí, la Comisión Municipal de Pesca (COMUPE) avanza en la planificación integral del evento que se desarrollará desde el 27 de abril en Goya.

El área de Logística, encabezada desde la edición 20 por Juan Rafael Cenoz, trabaja en la organización territorial, técnica y operativa de un concurso que reunirá a 1400 equipos y miles de personas, consolidado como el “Mundial de Pesca”.

Más tecnología para un control más eficiente

Uno de los pilares centrales es el sistema de comunicación. A la tradicional estructura de VHF y handys se sumarán este año dispositivos Starlink móviles, que permitirán optimizar la transmisión de datos en tiempo real.

“Los supervisores y fiscales ya cuentan con equipos de VHF marino, y este año pensamos adosar Starlink móviles para hacer un control más rápido y más estricto. Si el centro de cómputo está más actualizado, más temprano vamos a tener los resultados”, explicó Cenoz.

La incorporación de esta tecnología apunta a reforzar la transparencia y agilizar la carga de datos durante el concurso.

Ampliación de zonas y redistribución de grupos

El crecimiento sostenido del evento obligó a ampliar la cancha de pesca. De 12 zonas se pasó a 13, y de 13 grupos a 14.

La nueva zona —identificada como zona 13— se extiende hasta el sector conocido como “El Toro”. “Se tuvo que agregar una zona más para que los pescadores estén más separados”, detalló el responsable logístico.

El grupo 14 estará integrado por los yates, que compartirán zona con el grupo A. Con 1400 equipos en competencia, el desafío es grande, pero desde la organización transmiten confianza en el operativo.

El comportamiento del río, una variable clave

La altura del río Paraná es un factor determinante. Actualmente ronda entre los 2,30 y 2,35 metros. “Hay lugares para pescar, no hay inconvenientes. Ojalá tengamos un poco mejor altura para que puedan navegar mejor las embarcaciones”, señaló Cenoz.

Las recorridas previas junto a fiscales y supervisores permiten delimitar zonas, detectar riesgos y ajustar la planificación. Además, las antenas instaladas hace tres años fueron testeadas en las áreas ampliadas y garantizaron buena comunicación.

También se confirmó que los puestos sanitarios permanecerán en los mismos lugares y que habrá dos médicos en la zona de islas.

Formación y trabajo preventivo

La logística también contempla la incorporación de nuevos colaboradores para asegurar continuidad y profesionalización. “Es un concurso muy grande y requiere gente con experiencia y responsable”, remarcó Cenoz.

En las semanas previas al inicio del torneo se instruirá especialmente a los participantes que llegan por primera vez, reforzando medidas de seguridad y navegación.

Parques cerrados y distribución definitiva

La organización ya marcó los parques cerrados, que se mantendrán en los mismos sectores del año pasado. La información estará disponible en la web oficial del evento, incluyendo la señalización cartográfica de zonas.

Los yates se ubicarán frente al Náutico; el grupo A (1 a 25 HP) estará más arriba; el grupo L se posicionará frente a la playita; mientras que otros grupos se distribuirán en el riacho y en la isla de los Malloneros, replicando el esquema 2025.

Con más zonas, más tecnología y un operativo reforzado, la 49° edición de la Fiesta Nacional del Surubí se prepara para dar un nuevo paso hacia sus bodas de oro, consolidándose como el mayor concurso de pesca embarcada del mundo.