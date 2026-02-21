Situación de transitabilidad del corredor puente General Belgrano



DIAGNOSTICO

La localización prevista para la traza del segundo puente Chaco Corrientes, con una bajada en el cruce por RN12 Puente sobre Rio Riachuelo, dado los mayores costos económicos, CGV. no absorberá Transito derivado del flujo vehicular liviano local desde la ciudad de Corrientes a Resistencia, por el puente General Belgrano que hoy, en días laborables es de 17000 a 18000 vehículos.

Por el contrario, al momento de ponerse en servicio el nuevo puente este flujo se habrá incrementado por el crecimiento vegetativo de la población y el aumento del parque automotor, lo que nos permite afirmar, que aumentaran los congestionamientos en el Puente. y la Avda. Tres de abril en franja central y en consecuencia los costos generalizados de viajes CGV

Con colapso del tránsito, por el aumento periódico del flujo de los vehículos y el envejecimiento del parque automotor, (mayores costos de mantenimiento desperfectos mecánicos (Accidente del 19/09/2025), lo que acentúa los riesgos de accidentes, con los costos sociales por accidentes de tránsito (servicios de salud. seguros. policías y sus consecuencias)

A esto se agrega que hay un importante aumento estacional en verano del flujo de vehículos entre Resistencia y Corrientes desde mediados de noviembre hasta marzo (verano real), incrementándose hasta triplicarse durante los fines de semana, con los visitantes, especialmente del Chaco, por las playas de capital, y los centros turísticos próximos, en Paso de la Patria y Empedrado

Estos se ven colapsados, por el aporte del tránsito local incrementando el flujo vehicular en la zona de accesos al puente Gral. Belgrano en la Ciudad de Corrientes, por Avda. Tres de abril y Regimiento 9, con los servicios y paseos que se concentran alrededor, en la Unidad y las Avda. Costaneras. Gral. San Martín (Norte) y Juan Pablo II (Sur).

Y en horario picos, especialmente Los domingos a la tarde, al regreso a Resistencia con congestionamientos y demoras en aumento que requieren medidas puntuales para evitar accidentes

Dado que los costos sociales hoy los tienen la Ciudad de Corrientes, por la franja central de Avda. Tres de abril, con cortes en la circulación vehicular de la ciudad de norte a sur, molestias para los conductores, costos en servicios municipales para ordenar el tránsito, mayores tiempos de congestionamientos y en consecuencia mayores pérdidas económicas y políticas.

Ej. Reporte de congestionamiento del domingo 05 01/2026.-

1.- Circulación vehicular desde avenida tres de abril intersección con calle España hasta acceso al puente General Belgrano. Banda central dirección este oeste hacia la ciudad de Resistencia. totalmente colapsada.

Como consecuencia se impide el paso vehicular en sentido perpendicular a las calles en los cruces desde el centro hacia el sur y viceversa. y provoca congestionamientos en las franjas laterales por el tránsito derivado, con un problema adicional de demoras para el ingreso de las ambulancias y riesgo de los pacientes, al servicio de emergencias del Hospital Escuela. Único que presta este servicio a la ciudad y localidades cercanas.

circulación sobre el puente extremadamente lenta. -

En la autovía del RN 16 del lado chaqueño próximo a la rotonda de acceso a la ciudad de Barranqueras, a la altura del peaje, la circulación vehicular estaba totalmente colapsada por lo que la policía caminera del Chaco estaba cortando el tránsito vehicular y regulando el paso hacia el puente, llegando la cola de vehículos hasta aproximadamente 2 km.-

RESUMEN

Determinar El beneficio neto de las Medidas estructurales y no estructurales para el mejoramiento en las condiciones de transitabilidad del puente general Belgrano, y el corredor Corrientes por Av. tres de abril e independencia, dado que hoy cualquier interrupción al flujo vehicular, afecta a la Ciudad de Corrientes. Cuestión que ira en crecimiento.

METODOLOGÍA

Para ello se determina la cantidad de vehículos que pasarían a partir de un flujo vehicular, sin ninguna restricción, a la velocidad permitida de 60 km / Hs banda verde, para todo tipo de vehículo, liviano y de carga. como una situación base optimizada, CGV optimo

Y agregar cada una de las restricciones actuales, y su influencia para determinar el costo social, CGV actual y proyectado para un horizonte de cinco años (segundo puente). –

Se deberá Estudiar si son necesarios los controles en este tramo, del puente y corredor de la ciudad de Corrientes, de modo de proponer a los organismos intervinientes en el puente, cumplir con sus objetivos sin afectar la transitabilidad. CGV actual s/proyecto.

Pudiendo afirmar que en un tiempo no muy lejano será necesario tomar medidas para desincentivar el uso de los vehículos particulares, con costos de peaje y mejoras del sistema de transporte público, que reemplacen con mayor eficiencia el transporte en vehículos particulares.

Sera necesario proponer desarrollar un servicio de transporte público haciendo los estudios de censo de origen y destino, a un menor costo generalizado de viajes (CGV), con igual o mejor calidad para el usuario, que utiliza el auto.

Por ej. Con paradas inteligentes con aire acondicionado, asientos más cómodos y transporte muy próximo al destino del usuario, UNNE. UTN. Centro de Resistencia. Ídem para Corrientes.

*CGV Costo Generalizado de Viaje CGV, depende, principalmente, de la valoración del tiempo empleado en el viaje y del costo de operación de los vehículos:

⦁ Costo del Tiempo de Viaje: es función de la velocidad de operación, del valor social del tiempo de los usuarios de los vehículos y del valor social del tiempo de retención de la carga

⦁ Costo de Operación Vehicular: depende del costo de combustibles, lubricantes, neumáticos, repuestos, mantenimiento y depreciación de los vehículos

⦁ Atte.



PROPUESTA DE PROYECTO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD EN EL CORREDOR DEL PUENTE GRAL BELGRANO

R N 16 TRAMO: De Rotonda RN 12 Virgen de Itatí Corrientes - Puente Gral. Belgrano – Rotonda RN 16 – RP 63 Chaco

La evaluación de un Proyecto requiere las viabilidades. Legal Administrativa. Técnica. Económica. Ambiental y Social, si algunos de estos aspectos no fueran posible, el proyecto es inviable.

En nuestro caso hay un orden de Prelación, donde la viabilidad legal administrativa, requiere la creación de una Unidad de Coordinación encargada de gestionar, ordenar, monitorear, supervisar y ejecutar las medidas propuestas, como condición necesaria, pero no suficiente para mejorar la transitabilidad en el Tramo

La creación de esta debe ser una exigencia, institucional y Política de Corrientes, principal perjudicada, por atravesar la RN 16, la franja central de las avenidas urbanas.

provocando pérdidas económicas para la ciudad con costos para el Municipio en reparaciones y mantenimiento de las calzadas.

_____________________________________________________________________________

MEDIDA 1.- CREACION DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN. – (JURIDICA Y FISICA). -

Se propone la creación de una Unidad de Coordinación Unificada para el control vehicular, que incluya al Municipio de la Ciudad de Corrientes, Dirección Nacional de Vialidad (de quien depende el dominio del puente), Gendarmería Nacional, Policías de las Provincias del Chaco y Corrientes, Dirección Provincial de Vialidad de Corrientes,SENASA, Agencia Nacional de Seguridad Vial, AFIP, ATP y eventualmente empresas de mantenimiento (vinculadas al tendido eléctrico, fibra óptica que operan en el puente (Medidas 5 y 8; M.T.P.B; FI UNNE; Ing. Szymula).

Para todo lo que sea la circulación del tránsito en el Tramo R N 16 que va desde la rotonda del lado Chaco, Puente General Belgrano, hasta rotonda de la Virgen de Itatí, en cruce con Autovía Travesía Urbana de Corrientes.

Pues el congestionamiento del tránsito vehicular tiene consecuencias directas sobre la ciudad de Corrientes en la franja central de las Avdas. Independencia Ferre y Tres de Abril (Traza RN 16)

Esta Unidad deberá ser reconocida por todos los organismos con, instrumentos legales administrativos y sus Resoluciones deberán ser cumplidas con el objetivo de coordinar los controles sin afectar la transitabilidad en las autovías y puente Gral. Belgrano.

La unidad por una cuestión de espacio funcionara en el lado del Chaco en el sector derecho de la RN 16 junto antes del PEAJE y junto a las balanzas para controles de pesos y medidas del transporte de cargas. -

1.1.- Establecer un Convenio General único entre los Estados. que establezcan un control unificado con las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los Organismos intervinientes.

1.2.- Convenios Específicos para los segmentos del tramo

Por ej. Convenio entre la MCC y DNV

*Convenio de Colaboración Recíproca*: Este tipo de convenio se utiliza para la conservación de caminos públicos y establece las responsabilidades y obligaciones de ambas partes. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Vialidad y la Municipalidad de Corrientes deberían firmar un Convenio de colaboración recíproca para la conservación de Franja central de Avdas tres de Abril Ferre e Independencia Traza RN16 caminos públicos.

* Transferencia de Competencia: En algunos casos, la Dirección Nacional de Vialidad puede transferir competencias a los municipios para la gestión de rutas nacionales que atraviesan áreas urbanas. Esto puede incluir la matriculación y revisión técnica vehicular, entre otras responsabilidades.

Responsabilidades y obligaciones*: Se establecen las responsabilidades y obligaciones de cada parte en cuanto a la conservación, mantenimiento y gestión de la ruta nacional.

*Financiamiento*: Se determina cómo se financiarán las obras y tareas de mantenimiento en la ruta nacional.

*Coordinación y supervisión*: Se establecen mecanismos de coordinación y supervisión para garantizar la ejecución efectiva de las tareas y obras previstas en el convenio.

1.3.- Convenios entre fuerzas policiales provinciales. para unificar controles de documentación de vehículos y ocupantes y ANSV.

1.4.- Convenio para controles de cargas y sanitarios. SENASA. DGR. Nación. Provincias y otros

Se Agrega Plano área intervención. localización de la Unidad. logística roles. Coordinación. plan de necesidades de uso, tiempos.

Beneficio Económico: Reducción de por vida de costos de operación

_____________________________________________________________________________

MEDIDA 2.- CONTROL DE PESOS Y MEDIDAS DEL TRANSPORTE DE CARGA

En general

En todas las paradas Se controlarán los excesos de pesos y si cumplen la relación potencia/peso establecida por la Ley Nacional N.º 24.449 y sus decretos reglamentarios. Sistemas de frenos etc. Causa del último accidente con una víctima fatal en septiembre de 2025

2.1.- Desde Corrientes al Chaco.

2.1.1.-Circulación Este – Oeste. – Control Corrientes. -

Para los camiones que vienen por RN 12 desde el Noreste y Sur, tienen que Activar las estaciones de pesaje de la DNV, para control del tránsito pesado viniendo del noreste Misiones ubicadas en km 1040 y del sur Riachuelo km 1011

Para los camiones que vienen sobre RP 5 Nueva Balanza. Faltaría una estación de control de cargas sobre la RP 5 antes de la Rp 9 que controle el tránsito pesado que se desvía de la RN 12 en Paso de la Patria

Se deberá construir un playón para control y disposición de las cargas retenidas de acuerdo con su tipo y estado sólido liquido o gaseoso, será de detención obligatoria, con las instalaciones acondicionadas para disponer de los excesos de las cargas según su tipo y estado.

En especial para el transporte de líquidos combustibles inflamables y/o peligrosos, desde allí se informa a la ciudad de Corrientes del cruce de estas cargas, para que tome los recaudos necesarios según el tipo de carga.

Efectuado El control se informa por radio a LA UNIDAD DE COORDINACIÓN VEHICULAR, estación del Chaco. Estas con las cámaras y radares registran al vehículo habilitado y al detectarlo a una distancia razonable, verifican e informan en pantalla al conductor que tiene el pase libre a velocidad permitida.

De modo que se controle todo el transporte de cargas que pueda acceder al Puente Gral. Belgrano habilitado a circular libre en onda verde a 60 km/h, sin detenerse en todo el tramo

En Corrientes según la ubicación de las estaciones de pesajes, del transporte de cargas. La MCC podrá establecer cuál es la mejor vía para el ingreso a la ciudad, teniendo en cuenta que el acceso al puente es en zona urbana de la ciudad de Corrientes por el corredor central de la Avda. Independencia, Ferre y Tres de abril (Ruta RN16), y que, a la fecha, está en construcción la autovía Travesía urbana de Corrientes

2.1.2.- Circulación Este – Oeste Control Chaco. -

Para el caso de transportes que vienen de este a oeste y que hayan cruzado el Tramo, sin ser controlados en las estaciones de Pesaje de Corrientes sobre RN 12 y RP 5. (2-1)

Antes del peaje con efectivo, se controlará el transporte pesado, con la construcción de un playón de cargas a la derecha fuera de la calzada, con todas las instalaciones y equipamientos necesarios para el manejo de los excedentes de cargas según tipo, estado, cantidad y características

El ingreso al playón será por una dársena suave, de modo que el vehículo, ingrese a velocidad, directriz, sin afectar la circulación sobre la trocha activa.

Ademas se concentrarán allí los controles de gendarmería y otros, nacionales y Provinciales documentación del vehículo y conductor.

⦁ En estos casos para no afectar el flujo de circulación vehicular del corredor sobre la R N 16, los camiones una vez controlados saldrán del Playón, a una Rotonda Vial sobre RP 63, retomando de norte a sur la circulación por la Autovía de la RN 16

Si el vehículo con sobrecarga, estuviera excedido al llegar al lugar de control, ya habrá cometido la infracción por haber cruzado todo el tramo desde la Ciudad de Corrientes.

Correspondiendo la aplicación de las MULTAS

Medida No estructural Para lo que Deberá establecerse un Convenio entre DNV _ MCC, con compensación a favor de Municipio de Corrientes

2.2.- Desde Chaco a Corrientes. - Oeste - Este

Para los camiones que vienen por RN 16 y Rp 63 y desde Barranqueras por Av. San Martin.

Control de pesos y medidas en Estacion de Pesaje a la salida de la rotonda antes de llegar al peaje saliendo de calzada activa, ingreso a estacion de pesajes y medidas y pago con QR y/o telepase todo fuera de la calzada de circulación activa.

Se propone para no afectar la velocidad de circulación por autovía RN 16, antes del ingreso a la rotonda de oeste a este, la adecuación de una Dársena, tipo tercer trocha a la izquierda para reducir la velocidad del vehículo pesado sin afectar el paso de los otros, antes de ingresar a rotonda y estacion de control del peso medidas y otros.

En estas Estaciones con playones se concentrarán los controles unificados en una sola parada, de todos los organismos nacionales, provinciales y municipales, (gendarmería. policías, ANSV, Rentas, etc.) documentación del vehículo, conductor y tambien se podrá pagar el peaje con aplicaciones o tele pase



2.4.-Medida Adicional

Peaje Diferencial Para Transporte de Cargas

Podría segmentarse el transporte de cargas, y regular el transito sobre el puente, con el ingreso a la ciudad de los camiones en horarios de menor demanda, a la madrugada. incentivándolos con disminuciones en costos del peaje.

Para lo cual deberán adecuarse las instalaciones de Paradores para camiones Por Ej. en las Estaciones de pesaje.

Medida no estructural. Convenio con las organizaciones de transportistas que implique un beneficio económico, como la Reducción del peaje en una proporción que justifique el tiempo promedio de espera, e incluso les permita planificar la llegada al Puente.

Beneficio adicional se concentra en un horario, los controles para este tipo de vehículos reduciendo los riesgos de accidentes.

Datos. según estadísticas.

Dias y Horarios para el Cruce. De lunes a viernes de 02 h a 05 h.- Sabados y Domingos de 02 h a 05 h.-



_____________________________________________________________________________

MEDIDA 3.- CARGAS PELIGROSAS. - LEY

Establecer un Protocolo para el cruce de camiones con cargas peligrosas y tratamientos de posibles derrames, que puedan causar una salida de servicio del puente o del tramo, aplicación del Reglamento vigente, con monitoreo de cargas en tránsito y

Medida No estructural Debería cobrarse un costo por estos servicios adicionales, al peaje. comunicación con Estaciones de pesaje para control de cargas especiales, y alerta a bomberos para el equipamiento de emergencia que se necesite en cada caso según el tipo de carga.

_____________________________________________________________________________

MEDIDA 4.- SISTEMA DE PEAJE FREE FLOW. BILLETERAS DIGITAL Y QR. EFECTIVO

Se propone los siguientes sistemas de cobro de peaje (Ver nuevo contrato de concesión del tramo, en el Puente general Belgrano),

4.1.- Sistema Free Flow

Con la información que tiene el concesionario o DNV, sobre los vehículos que pasan todos los días hábiles. Estimada en 17000 a 18000 vehículos diarios, entre Chaco y Corrientes

Las vías free Flow

Son un sistema de peaje automático que permite a los vehículos transitar por autopistas sin necesidad de detenerse en cabinas de peaje. Este sistema utiliza tecnología de detección automática para registrar el paso del vehículo, identificar su patente y procesar el cobro correspondiente de manera electrónica ¹.

Vías Free Flow (automáticas sin barreras): no canalizadas que operan con identificación automática de vehículos y dispositivos Tele PASE sin la existencia de barreras. *Tarjetas y pago electrónico*: Se aceptan pagos con tarjetas y sistemas de pago electrónico como Tele PASE.

*Características clave: *

- *No requiere detención*: Los vehículos pueden mantener su velocidad constante sin necesidad de frenar.

- *Cobro automático*: El sistema detecta la patente del vehículo y debita automáticamente el importe del peaje del medio de pago vinculado.

- *Mayor eficiencia*: Reduce la congestión y los tiempos de viaje, mejorando la fluidez del tránsito.

- *Menor emisión de gases*: Al evitar frenadas y arranques, se reduce la emisión de gases contaminantes.

*Ventajas: *

- *Reducción de tiempos de viaje*: Al no necesitar detenerse, los vehículos pueden mantener su velocidad constante.

- *Disminución de consumo de combustible*: Al evitar frenadas y arranques, se reduce el consumo de combustible.

- *Menor estrés en la conducción*: Al no necesitar detenerse, la conducción se vuelve más relajada.

*Requisitos para utilizar el sistema: *

- *Registro del vehículo*: El vehículo debe estar registrado en una plataforma habilitada.

- *Medio de pago vinculado*: El vehículo debe tener un medio de pago asociado para realizar el cobro automático ¹.

Medida no estructural implementar un sistema que permita un pago anticipado del peaje BONIFICADO, con una aplicación por cantidades, desde 30 días antes, sin fechas, que permita transferir en tiempo real el pago a la cuenta del concesionario. De modo que la estación del peaje, vía cámaras reciba la información en el tramo desde el puente propiamente dicho para que el vehículo pase en circulación libre sin demoras. Con esta medida no habría detención en el peaje.

4.2- Billeteras digitales y pagos QR

Sistema de pago sin contacto: Aunque no se menciona explícitamente, es probable que se acepten métodos de pago sin contacto, como billeteras digitales y pagos QR, ya que se ha visto un aumento en el uso de estos métodos en otros peajes y lugares.

- Para este sistema de pago anticipado de peaje, debe habilitarse lugares en los accesos a Corrientes sobre rutas RN 12 flujo y sobre ruta Rn 16 este oeste, en paradores a este efecto para camiones

Medida no estructural: Estudiar un Sistema, con beneficios económicos reducción de un % como medida no estructural para las empresas de transporte, que incentive el uso de estos sistemas de pagos anticipados.

Desde las centrales que abonen el peaje del transporte en camino antes de llegar al corredor del puente desde rotonda RN 16 Resistencia a subida puente Belgrano tres de abril corrientes y viceversa.

4.3.- Pago en efectivo

Los usuarios pueden pagar en efectivo en las estaciones de peaje, con un sistema de redondeo a múltiplos de $100 para facilitar la gestión de cambio, en dos o tres barreras exclusivas fuera del circuito del ancho de calzada activa, de modo de no afectar al flujo vehicular. CGV

Medida no estructural Se debe desalentar el uso de este sistema con un costo adicional en porcentaje. por arriba del peaje. que incentive el uso de los sistemas de pago anticipado

Controles: Instalación de cámaras y radares con circuitos cerrados en peajes para control de patentes con sistema Free Flow, tele pase, billeteras digitales o QR.

____________________________________________________________________________

MEDIDA 5.- CONTROL DE DOCUMENTACION AUTOS. - SANCIONES Y MULTAS

5.1.- Como los controles suelen ser discrecionales, analizar si pueden ser realizados fuera del corredor del puente Gral. Belgrano

De no poder ser asi es necesario evitar el control vehicular por parte de la Policía de la Provincia de Corrientes y la Gendarmería Nacional a la subida del puente Gral. Manuel Belgrano, correspondiente al tránsito que proviene desde la Av. 3 de abril (Fotografía 12). Tal acción implica un gran trastorno, fundamentalmente para los vehículos de carga, que no fueron controlados en las estaciones de Pesaje, y de pasajeros, quienes pierden la dinámica inercial al tener que frenar y comenzar a circular nuevamente, siendo un factor fundamental para que luego deban efectuar la subida a muy baja velocidad, con la posibilidad de quedar varados por tal factor (Fotografía 5). *

Se observo que el sector posible, dispuesto después de la última salida hacia la colectora que se encuentra a la derecha de las calzadas centrales, por avda. tres de abril en Corrientes, próximo a la subida al puente Gral. Belgrano, para control del transporte pesado NO tiene suficiente longitud para la detención de los vehículos. Lo que ocasionaría congestionamientos e incluso riesgos de accidentes al estar en un lugar urbano de intenso tránsito.

Por lo que es necesario trasladar los controles de Policía de la Provincia de Corrientes y la Gendarmería Nacional o cualquier otro organismo cuya participación sea pertinente, después de cruce de peaje del lado chaqueño, a efectos de lograr agilizar el tránsito, fuera de la calzada activa

Se sugiere además que el espacio y las instalaciones de control sean unificadas, junto al Centro de Monitoreo y Control de Documentación de Vehículos y tránsito en un solo lugar fuera del circuito del ancho de calzada activa al costado sin afectar al flujo vehicular, con obras de ensanche del tramo rotonda RN 16 a Estación de peaje.

5.2.- En el Puente detección desde centro de monitoreo con cámaras y radares, en las zonas peligrosas, de vehículos con velocidad máxima, distancia de frenado y con problemas mecánicos

, disponer con las fotos y registros necesarios, para Protocolizar esta infracción en un lugar de detención, fuera del tramo de circulación activa, y establecer las medidas que permitan demorar al vehículo con aplicación de multas en tiempo real.

En caso de no detenerse, por el lugar y riesgos a que expone a toda la sociedad, debe tener sanciones ejemplificadoras en tiempo real, con retención, y secuestro de vehículos

Igual temperamento debería darse para aquellos que cruzaran y fueran detectados por las cámaras y radares, sin tener pago el peaje anticipado.

Todas estas medidas deberán ser ampliamente difundidas a nivel país. Por el organismo coordinador del tránsito. -

Medida: Corrimiento de los controles en el ingreso al puente del lado de la Provincia de Corrientes



.



FOTOGRAFÍA 12: Control a la subida del puente Gral. Manuel Belgrano del lado de la Provincia de Corrientes

____________________________________________________________________________

MEDIDA 6. COLOCACIÓN DE SEPARADORES Y BALIZAS

los choques frontales; que en caso de producirse heridos o fallecidos exige la realización de los correspondientes peritajes, con la eventual participación de algún fiscal, y luego la remoción de los vehículos accidentados, lo cual puede implicar varias horas de clausura para habilitar la transitabilidad por el puente, con todo lo que ello implica (Fotografía 2).

Del recuento se desprende que las duraciones de las demoras pueden extenderse desde los diez minutos y llegar hasta cinco horas. Y un 70% del total de los problemas guarda relación con vehículos que se detienen de manera súbita a la hora de ascender por el viaducto. El 25% restante responde a siniestros viales, generalmente choques en cadena. Y un 5% guarda relación con otras situaciones como animales sueltos o tareas de mantenimiento del camino.

Estudio de flujo vehicular. zonas de restricción por segmentos del tramo. separadores. Conceptos de ingeniería de tránsito

*Solicitar a la DNV la Colocación de separadores flexibles balizas colocar separadores flexibles, compuestos por cordones bajos e intercalados con delineadores rebatibles, cuyo objetivo es el de persuadir a los conductores a proceder al cambio de carril.

Los cordones bajos permiten que los vehículos puedan sortearlos a baja velocidad ante determinadas eventualidades que aconsejen o ameriten el cambio de calzada, siempre bajo la autorización de las autoridades que actúen en cada circunstancia.

Los delineadores flexibles se complementan a los cordones, siendo visualizados por su altura, pudiendo eventualmente estar integrados por elementos lumínicos en su parte superior. Son rebatibles si algún vehículo los impactara (sin que produzcan daños al mismo), pudiendo ser fácilmente desmontables.

Teniendo presente el alto riesgo que provoca esta acción imprudente del adelantamiento de los vehículos y desactivar la idea de cruzar carriles al cruzar el puente

Colocación de separadores sobre la línea central en zonas con baja o nula visibilidad, curvas verticales, entre pilas centrales y en accesos desde Corrientes. Cierre por seguridad de una trocha. por reducción de calzadas

Medida adicional Pueden colocarse dos semáforos inteligentes con radares, que permitan fluidez en el tránsito en ambas subidas por el paso de dos manos, Tres de abril y Costanera, a una mano en el puente.

MEDIDA 7: COLOCACIÓN DE CÁMARAS Y RADARES

Debe aplicarse con extrema rigurosidad el control de la velocidad máxima con la colocación de los pertinentes radares, no solamente para minimizar la magnitud de los eventuales accidentes de tránsito, tanto frontales como en el mismo sentido de circulación (choques en cadena) (Fotografía 12), sino también el alcance de cualquier impacto sobre algún componente de la estructura.



Complementariamente deben disponerse de cámaras que permitan apreciar maniobras inadecuadas, como es el sobrepaso a pesar de la presencia de los separadores de tránsito flexibles propuestos precedentemente; incluso el no atenerse a las distancias que deben respetarse entre vehículos.

FOTOGRAFÍA 12: Choque en cadena en el puente Gral. Manuel Belgrano



Ambos sistemas deben permitir la detención obligatoria de los vehículos en tiempo real por parte de las fuerzas de seguridad, categorizando tales acciones como falta grave, sin ningún tipo de atenuante, a efectos de que los conductores adquieran real conciencia de la gravedad de tales maniobras.

_____________________________________________________________________________

MEDIDA 8: EJECUCIÓN CONEXIÓN DEL BARRIO SAN PEDRO PESCADOR

Aguas arriba, en el sector de inicio del puente Gral. Manuel Belgrano, del lado chaqueño, se encuentra el Barrio San Pedro Pescador, constituyendo un motivo de afectación entre el tránsito que accede o sale del mismo y el que circula en función del paso por el puente; generándose en algunas circunstancias accidentes como el que se puede visualizar en la Fotografía 14. A ello debe sumarse el emplazamiento aguas abajo de la toma de agua para la planta de potabilización destinada al segundo acueducto del interior del Chaco, cuya operación y mantenimiento también es un factor de incremento de tal conflictividad.

Tal cual se puede observar en la Fotografía 14, existe una única conexión en rampa, tanto para el ingreso como para la salida desde el mencionado conglomerado, siendo por lo tanto propicio contemplar la adecuación de tal sector, mediante la ejecución de una obra de enlace cuyo esquema se presenta en la Figura 3.



FOTOGRAFÍA 14: Accidente a la salida del Barrio San Pedro Pescador

FIGURA 3: Esquema propuesto del ingreso/egreso al Barrio San Pedro Pescador

REPARTIDOR PARA ACCESO BARRIO SAN PEDRO PESCADOR

hay que estudiar una traza alternativa utilizando el camino actual de acceso a la toma de agua del acueducto que ya está construida y desviar por abajo del puente siguiendo la prevista arriba hasta el acceso a la calle del barrio San pedro pescador.

MEDIDA 9: PROTECCIÓN DE LOS OBENQUES

Teniendo en cuenta las actuales reglamentaciones para vehículos de gran porte, con mayor relación peso potencia a las que se previeron para el diseño de las defensas de los obenques (año 1973) y que los daños pueden afectar a la estructura del puente, hasta incluso sacarlos de servicio. (Reproducir el impacto de un camión) Reforzar la defensa de los obenques.

*Solicitar A DNV diseñe y coloque un sistema de protección de los obenques en el anclaje del

tablero del puente por veredas, ante impactos de camiones, con un sistema de *Materiales

absorbentes de impacto*. Estos materiales están diseñados para absorber y disipar la energía del impacto, reduciendo el daño a la estructura más rígida de Hormigón armado. Sistemas de amortiguación de impacto y de absorción de energía

____________________________________________________________________________

MEDIDA 10: DEFENSA DE PILAS DEL PUENTE

Desde el inicio de la operación del puente en el 10/03/1973 se han producido más de veintitrés impactos de barcos a las pilas centrales de puente general Belgrano, zona de cruce por el canal de navegación. Fuente DNV

La reproducción del impacto de las pilas central del lado de la Pcia de Corriente en el año…… evidencio mediante un modelo numérico computarizado elaborado por el Dpto de estabilidad de la FI UNNE, un desvio del tablero de 12cm de su eje lo que podría en caso de barcazas de mayor peso como las que actualmente se estan fabricando en Puerto Cáceres (Brasil) para el transporte de minerales de hierro, provocar un desvio mayor con salida y/ o colapso del Puente.

Que implica esto. La detención del transporte este oeste con pérdidas millonarias en bienes y servicios. con 24000 vehículos diarios afectando a las economías de ambas provincias sin alternativa de cruce

No se puede cruzar 24000 vehículos de todo tipo por barcazas en un día, aparte de que debe acondicionarse los lugares pues el puerto de Corrientes ha quedado cercado por la ciudad sin margen de maniobras

Un solo día de párate justifica económicamente la ejecución de las defensas del puente, Cuyo estado de situación habiendo sido licitada y adjudicadas las obras estan a cargo de DNV

los principales afectados con un tránsito interurbano son las Provincias de Corrientes y Chaco cuyos gobiernos deben reclamar urgente la ejecución de estas obras ante el Gobierno Nacional. ATN

Actualmente la Prefectura Nacional limita el tamaño de los trenes de barcazas que pueden pasar por el sector, pero ello no implica una medida de fondo, al contrario, aumenta los costos de los fletes fluviales al tener que desarmarse y armarse tales convoyes para que puedan ser habilitados para navegar por dicho sitio (Medida 9.)

BENEFICIO ECONOMICO La ejecución de las defensas va a permitir el paso de trenes de barcazas de mayor envergadura con una importante disminución de costo $/ unidad de carga

(Costos de operación del cruce bajo el puente, tiempos de viajes de las embarcaciones y menores riesgos de choques a las pilas COLAPSO)

MEDIDAS PARA LOS DIAS DOMINGOS POR EL INCREMENTO DEL FLUJO VEHICULAR

MEDIDA 11 DÁRSENAS DE ESPERA. EN R N 16.- ANTES DE ROTONDA CHACO

Los fines de semana se produce un importante incremento de vehículos en el tramo. para normalizar la fluidez del Transito sobre Puente Gral. Belgrano se Propone una Dársena de Espera sobre franja derecha dirección Resistencia a Corrientes sobre Autovía RN 16 con un control que regule el flujo vehicular a velocidad directriz, Informando a conductores con Señalizaciones y balizamientos.

Este espacio puede el resto de la semana funcionar agilizando el tránsito, como una tercera trocha para los camiones antes de acceder a la rotonda y a la estación de Pesaje.

Este control estar a cargo de la Policía del Chaco por jurisdicción y ANSV

_____________________________________________________________________________

MEDIDA 12. EN CORRIENTES RESTRICCION DE CIRCULACION POR ZONA DEL PUENTE.

A las demoras en el cruce del puente por congestionamiento del tránsito, Se deben agregar los costos que provocan el cierre de la circulación vehicular por la franja central de las avenidas tres de abril y Ferre de la ciudad de Corrientes.

Cabe aclarar si bien los cruces en las bocacalles no se obstruyen con los autos, para que ello ocurra, se requiere el servicio de personal de tránsito municipal, que garanticen la circulación vehicular norte sur de la ciudad.

Al igual que en el puente, si por el tiempo de espera se produjera un desperfecto mecánico en algunos de los vehículos, el costo del recupero de la normalidad del flujo vehicular los asume la ciudad de Corrientes.

Además, se ven afectados los servicios de salud del Hospital Escuela, quedando las ambulancias sin la vía central de acceso rápido con demoras para acceder al servicio de emergencias, donde se traen los accidentados desde el interior de la provincia, que podrían tener consecuencias fatales.

Se agrega el riesgo del vuelco de camiones con contenido de líquidos inflamables que circulan por Ruta Nacional 16, en la franja central de las Avenidas y las necesidades de establecer planes de contingencias y evacuación

Medida no estructural

Para desalentar la circulación de vehículos locales por las avenidas hacia el puente se propone

Establecer los días domingos, debajo del puente en las zonas NO Habitables.

Una ZONA de no circulación de vehículos, a excepción de aquellos que tengan tele pase o con QR que tengan que cruzar al Chaco. teniendo en cuenta que los camiones solo acceden por la Av. Tres de abril

La MCC hoy ya presta este servicio, con la función de ordenar el transito con lo cual no habría un incremento de costos. solo un cambio de objetivos.

⦁ Ventaja al ser una medida no estructural, si no diera los resultados esperados, se dejaría de aplicar en forma inmediata. -

Conclusiones



El proyecto para mejorar la transitabilidad en el corredor del puente Gral. Manuel Belgrano, que une las provincias de Corrientes y Chaco, con las propuestas de medidas estructurales y no estructurales, pretenden poner en debate la conveniencia económica de su ejecución para toda la sociedad y por ende para todo el país.