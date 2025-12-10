¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

colectivos Chaco-Corrientes Juan Pablo Valdés Juan Pablo Valdés
Atención pasajeros

Una línea de colectivos Chaco-Corrientes funciona solo con horarios de fin de semana

El transporte que realiza diariamente recorridos desde una ciudad a otra modificó sus horarios a partir de esta semana.

Por El Litoral

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 19:25
Archivo Marcos Mendoza

La línea de colectivos interprovincial del Campus que realiza el recorrido entre la Terminal de Resistencia, Chaco y el Campus Deodoro Roca (Unne) en la ciudad de Corrientes modificó sus horarios debido al receso de verano. Por lo que de lunes a viernes hará sus últimas salidas de 6 a 19,30. 

La medida se adopta todos los años ante la reducción del auge de estudiantes y docentes que utilizan este medio de transporte para llegar a la universidad. Según señalaron, la línea Campus funcionará con horarios de fin de semana.

“Colectivos Chaco-Corrientes, la línea de Campus funciona con horarios de fin de semana. Sarmiento y Barranqueras, normal”, señalaron desde el grupo del Estado del Puente.

Nuevos horarios

Los horarios modificados entraron en vigencia a partir de esta semana y se espera que se reanude la frecuencia habitual en febrero como años anteriores. 

Sentido Hora de Salida
Salida del Campus Corrientes 6:00, 7:30, 10:00, 12:00, 13:30, 15:00, 17:00, 19:30
Salida de Resistencia, Chaco 6:00, 7:30, 10:00, 12:00, 13:30, 15:00, 17:00, 19:30

Es importante destacar que las líneas Sarmiento y Barranqueras mantendrán su frecuencia normal de servicio.

Fuente: Estado del Puente

 

