Una línea de colectivos Chaco-Corrientes funciona solo con horarios de fin de semana

La línea de colectivos interprovincial del Campus que realiza el recorrido entre la Terminal de Resistencia, Chaco y el Campus Deodoro Roca (Unne) en la ciudad de Corrientes modificó sus horarios debido al receso de verano. Por lo que de lunes a viernes hará sus últimas salidas de 6 a 19,30.
La medida se adopta todos los años ante la reducción del auge de estudiantes y docentes que utilizan este medio de transporte para llegar a la universidad. Según señalaron, la línea Campus funcionará con horarios de fin de semana.
“Colectivos Chaco-Corrientes, la línea de Campus funciona con horarios de fin de semana. Sarmiento y Barranqueras, normal”, señalaron desde el grupo del Estado del Puente.
Nuevos horarios
Los horarios modificados entraron en vigencia a partir de esta semana y se espera que se reanude la frecuencia habitual en febrero como años anteriores.
|Sentido
|Hora de Salida
|Salida del Campus Corrientes
|6:00, 7:30, 10:00, 12:00, 13:30, 15:00, 17:00, 19:30
|Salida de Resistencia, Chaco
|6:00, 7:30, 10:00, 12:00, 13:30, 15:00, 17:00, 19:30
Es importante destacar que las líneas Sarmiento y Barranqueras mantendrán su frecuencia normal de servicio.