Una línea de colectivos Chaco-Corrientes funciona solo con horarios de fin de semana

La línea de colectivos interprovincial del Campus que realiza el recorrido entre la Terminal de Resistencia, Chaco y el Campus Deodoro Roca (Unne) en la ciudad de Corrientes modificó sus horarios debido al receso de verano. Por lo que de lunes a viernes hará sus últimas salidas de 6 a 19,30.

La medida se adopta todos los años ante la reducción del auge de estudiantes y docentes que utilizan este medio de transporte para llegar a la universidad. Según señalaron, la línea Campus funcionará con horarios de fin de semana.

“Colectivos Chaco-Corrientes, la línea de Campus funciona con horarios de fin de semana. Sarmiento y Barranqueras, normal”, señalaron desde el grupo del Estado del Puente.

Nuevos horarios

Los horarios modificados entraron en vigencia a partir de esta semana y se espera que se reanude la frecuencia habitual en febrero como años anteriores.

Sentido Hora de Salida Salida del Campus Corrientes 6:00, 7:30, 10:00, 12:00, 13:30, 15:00, 17:00, 19:30 Salida de Resistencia, Chaco 6:00, 7:30, 10:00, 12:00, 13:30, 15:00, 17:00, 19:30

Es importante destacar que las líneas Sarmiento y Barranqueras mantendrán su frecuencia normal de servicio.