Tiene 14 años y sueña con una familia: convocatoria nacional para darle un hogar

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de la ciudad de Curuzú Cuatiá, a cargo de la Dra. María Susana Galeano, en el marco del Expte. CXP N° 19400/24 y con intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes), convoca a familias y/o personas de la República Argentina interesadas en adoptar a un adolescente de 14 años, nacido el 8 de julio de 2011.

La convocatoria tiene alcance nacional y busca garantizar su derecho a crecer en un entorno familiar estable y afectivo.

El adolescente expresa su deseo de integrarse a una familia de tipo tradicional y está abierto a conocer postulantes de cualquier punto del país. Desea ser incluido de manera individual, pero manteniendo comunicación con sus hermanos, vínculo que resulta significativo para su historia personal.

Actualmente cursa sexto grado en doble turno, es responsable y buen alumno. Practica rugby en un club de la ciudad de Corrientes, realiza actividades de carpintería y le gusta pintar. Es un joven obediente, tranquilo y colaborador.

La importancia de decir sí a la adopción adolescente

Desde el Poder Judicial se recuerda que la adopción no solo es un acto legal, sino una decisión profundamente humana. Los adolescentes también esperan una familia que los acompañe en esta etapa clave de su vida, donde el apoyo, la contención y el afecto resultan fundamentales para su desarrollo.

Abrir el hogar a un adolescente implica reconocer su historia, respetar sus vínculos y construir juntos un proyecto de vida. Cada convocatoria pública busca hacer visible esa espera y ampliar las oportunidades para que ese derecho se concrete.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas deberán descargar el Formulario de Convocatorias Públicas disponible en el sitio oficial del Poder Judicial de Corrientes:

https://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/rua-ctes/pdf/2019/Formulario-Adopcion.pdf

Una vez completado, deberá enviarse por correo electrónico a:

Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Curuzú Cuatiá:

[email protected]

Consultas de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 horas, a los teléfonos 03774-423927 y 03774-15639934.

Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes – Poder Judicial):

[email protected]

Consultas de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 horas, al 03794-4104298 o personalmente en Carlos Pellegrini N° 917, Entrepiso.