Corrientes: tras la lluvia, vuelve el calor con máximas de 35°C

Tras las lluvias durante el inicio de esta semana en Corrientes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció este miércoles un pronóstico que anuncia un leve ascenso en las temperaturas.

Para esta jornada se espera que las temperaturas oscilen entre los 16° C y los 29 °C, en tanto que el cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvias.

Esta tendencia se mantendrá lo que resta de la semana, pues durante el jueves y el viernes se esperan máximas que rondarán los 32°C, sin señales de precipitaciones.

Algo para destacar del pronóstico del SMN son las brechas de temperaturas que rondarán diferencias de 10° aproximadamente, por lo que se esperan mañanas frescas y un mediodías más calurosos.

Para el fin de semana el calor volverá a Corrientes con un pico de temperaturas que alcanzarán los 33°C durante el domingo, con un cielo parcialmente nublado pero sin promesas de lluvias.

