Banco de Corrientes: cómo extraer hasta $750.000 en locales de Pago Fácil

El Banco de Corrientes (BanCo) presentó Punto MÁSBanCo, una nueva alternativa para realizar operaciones bancarias esenciales fuera del horario habitual. La iniciativa permite a los usuarios utilizar la red de locales de Pago Fácil en todo el territorio nacional para el manejo de efectivo, sumando capilaridad a la atención bancaria tradicional.

El nuevo servicio establece límites operativos amplios: los clientes podrán realizar extracciones de hasta $750.000 por día y depósitos de hasta $1.000.000 por mes. Esta solución busca facilitar el acceso al dinero físico en 147 puntos de la provincia y miles de agencias en el resto del país, operando todos los días de 7:00 a 21:00 (sujeto al horario de cada local).

Cómo operar sin tarjeta física

La principal característica de Punto MÁSBanCo es que no requiere el uso de la tarjeta de débito. Para operar, el cliente debe seguir los siguientes pasos:

Acercarse a una agencia de Pago Fácil con el DNI. Informar el número de CUIL y el monto a retirar o depositar. Generar un token (código de seguridad) desde la aplicación móvil MÁSBanCo. El cajero validará la identidad y entregará el comprobante de la operación.

Desde la entidad destacaron que el servicio es totalmente gratuito. La información sobre límites y ubicación de las agencias adheridas se encuentra disponible en la web oficial (https://www.bancodecorrientes.com.ar)

Recomendaciones de seguridad

En el marco del lanzamiento, el BanCo enfatizó la importancia de proteger los datos personales. Se recordó a los usuarios que no deben compartir el código de seguridad por WhatsApp, llamadas ni mensajes de texto.

El código token es de uso personal y únicamente debe brindarse al cajero de Pago Fácil al momento de realizar la transacción frente al mostrador.