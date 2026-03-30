El Gobierno de Corrientes impulsa el crecimiento de la producción bufalera

La provincia de Corrientes consolida su liderazgo en la producción bubalina a nivel nacional, concentrando el 45% del stock del país con más de 110 mil cabezas, según datos de SENASA 2025. En este contexto, el Gobierno provincial avanza en el desarrollo de infraestructura estratégica para fortalecer la industrialización y potenciar la cadena de valor.

El crecimiento del sector forma parte de una política de diversificación ganadera que busca impulsar la producción local, generar empleo y promover el agregado de valor en origen. En el territorio correntino, los principales departamentos productores son General Paz (24.942 cabezas), San Miguel (15.857), San Luis del Palmar (13.256) e Ituzaingó (12.806), consolidando una cuenca productiva clave.

Industrialización y agregado de valor

El ministro de Producción, Walter Chávez, destacó que el objetivo es consolidar una cadena de valor completa, que permita atraer inversiones y mejorar la competitividad del sector.

En ese sentido, uno de los proyectos más importantes es la Planta de Faena Industrial de Ituzaingó, diseñada para la faena mixta de bovinos y búfalos, que contará con tránsito federal y permitirá acceder a nuevos mercados.

Etapas del proceso productivo

El proceso de industrialización contempla diferentes etapas. El Ciclo 1 (faena), que podría inaugurarse este año, ya cuenta con habilitación propia. En tanto, los Ciclos 2 (desposte) y 3 (elaboración) deberán gestionar sus habilitaciones ante SENASA, cumpliendo con requisitos de infraestructura, sanidad, cadena de frío y trazabilidad.

Este esquema permitirá avanzar hacia una producción más completa y eficiente.

Nuevos productos y mercados

Con el desarrollo de la cadena, Corrientes apunta a comercializar cortes envasados al vacío, hamburguesas y chacinados, completando el ciclo productivo en origen.

La carne de búfalo se posiciona como un producto diferencial, con características premium y alta calidad, lo que abre oportunidades en mercados más exigentes tanto a nivel nacional como internacional.

El proyecto fue impulsado por el gobernador Juan Pablo Valdés durante su gestión como intendente de Ituzaingó, con el objetivo de promover políticas públicas que incentiven la inversión privada y fortalezcan la cadena productiva.

Hoy, desde el Gobierno provincial, se ratifica ese rumbo con una estrategia clara: posicionar a Corrientes como referente en la producción e industrialización bubalina en Argentina.