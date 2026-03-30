Intensifican los controles: “Si no usan casco, tarde o temprano se les secuestrará la moto”

El secretario de Movilidad Urbana de Corrientes, Yamandú Barrios, confirmó que el Municipio intensificará los controles viales durante 2026 con foco en el uso obligatorio del casco y el control de alcohol al volante, como parte de una estrategia para ordenar el tránsito y reducir la siniestralidad.

Según explicó en Hoja de Ruta, la política apunta a revertir años de “anarquía vial” y modificar conductas arraigadas en la ciudad. “Queremos poner orden en la movilidad urbana”, señaló.

Controles y sanciones

Barrios detalló que los operativos se realizan en distintos horarios, con especial énfasis en los fines de semana, y que ante infracciones se procede al secuestro del vehículo, que queda a disposición de la Justicia de Faltas.

En el caso de los motociclistas, los controles se centran en el uso del casco, mientras que para automovilistas se refuerzan los test de alcoholemia.

“Si no usan casco, tarde o temprano se les secuestrará la moto”, advirtió el funcionario.

Cambio de hábitos y siniestralidad

El eje de la política es modificar conductas sociales vinculadas al tránsito. “Hay que cambiar un hábito”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó la alta incidencia de las motos en los accidentes viales. Indicó que, de 30 muertes registradas en 2025, 27 correspondieron a motociclistas, en su mayoría sin casco.

Además, señaló que cerca del 70% de los siniestros involucran motos y que también hay una fuerte presencia de menores entre los afectados.

Educación vial en escuelas

Como parte de la estrategia, el Municipio firmará un convenio con el Ministerio de Educación para fortalecer la educación vial en escuelas secundarias. El programa incluirá la participación de víctimas y familiares de accidentes de tránsito, y se prevé el sorteo de cascos al finalizar los cursos.

Barrios indicó que la iniciativa busca profundizar políticas ya existentes y ampliar su alcance en jóvenes.

Operativos y apoyo institucional

El funcionario destacó que los controles se realizan en conjunto con la Policía de la Provincia y remarcó la importancia del trabajo coordinado.

También señaló que el área cuenta con más de 800 trabajadores directos y hasta 1.300 de forma indirecta para llevar adelante los operativos.

Objetivo: orden y seguridad

El objetivo central de la gestión es reducir la siniestralidad vial y mejorar la circulación en la ciudad. “En un año o un año y medio vamos a ver que el tránsito de la ciudad cambia”, aseguró.

Además, vinculó estas políticas con el desarrollo turístico de Corrientes, al considerar que la seguridad vial es un factor clave para consolidar ese perfil.