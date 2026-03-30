Corrientes: secuestran carne ilegal y demoran a un hombre

La Policia de Corrientes informó que el domingo secuestró carne transportada de manera irregular en Lomas de González. Se detuvo a una persona durante el operativo.

El hecho ocurrió en el marco de tareas de prevención y contralor sobre la Ruta Provincial N° 5.

En el punto de control, los agentes detuvieron la marcha de una camioneta marca Ford, modelo Ranger, conducida por un hombre mayor de edad, con el objetivo de realizar la correspondiente verificación.

Transporte irregular de carne

Al inspeccionar el vehículo, los agentes constataron que el conductor transportaba productos cárnicos que habrían sido faenados sin cumplir con las condiciones sanitarias exigidas por la normativa vigente.

Según indicaron fuentes policiales, la carne era trasladada sin la documentación correspondiente ni las medidas de higiene establecidas por la legislación vigente.

Intervención judicial

Ante esta situación, se dio intervención a la unidad fiscal en turno y a personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica.

Como resultado del procedimiento, se dispuso:

El secuestro de los productos cárnicos

El secuestro del vehículo

La demora del conductor

Las diligencias del caso continúan en la dependencia policial correspondiente, en el marco de lo establecido por el artículo 206 del Código Penal.