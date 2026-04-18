Congreso Internacional de Artes: será en Resistencia y tendrá actividades en Corrientes

La Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste (FADyCC) avanza en la organización del V Congreso Internacional de Artes, que se desarrollará del 22 al 24 de julio en Resistencia, en el marco de la Bienal del Chaco, con actividades también en Corrientes.

El evento, impulsado por el decano Gabriel Romero, reunirá a especialistas, artistas, investigadores y estudiantes, con el objetivo de poner en valor el potencial del arte, la cultura y el turismo como motores de desarrollo regional.

Convocatoria abierta y ejes de trabajo

Actualmente, la facultad mantiene abierta una convocatoria destinada a docentes, graduados, estudiantes, artistas y gestores culturales para presentar trabajos y experiencias. El congreso abordará distintos ejes, con especial énfasis en la gestión de museos y su vínculo con la producción artística y el turismo.

Las actividades se desarrollarán bajo dos modalidades: ponencias académicas y exhibición de obras, mientras que también habrá conferencias, paneles y conversatorios en el Espacio Sinergia de la UNNE, dentro del predio de la Bienal.

Invitados destacados

El congreso contará con la participación de reconocidas figuras del ámbito cultural:

Eleonora Jaureguiberry, socióloga y actual coordinadora de Malba Puertos.

Andrés Duprat, arquitecto, curador y guionista.

Federico Posadas, referente en turismo cultural.

La apertura estará a cargo de Francisco Marchiaro, director del Instituto de Cultura Contemporánea y del Museo Ferreyra de Córdoba.

Además, participarán invitados internacionales en articulación con la Fundación Urunday.

Impacto cultural y regional

Desde la organización destacaron que el congreso busca fortalecer una red de gestión cultural en la región y generar instancias de reflexión sobre el impacto de las industrias creativas.

“Estas actividades permiten dimensionar el valor económico, social, turístico y ambiental del arte y la cultura”, señaló el decano Romero.

Con este encuentro, la UNNE reafirma su rol como espacio de formación, investigación y producción cultural, en articulación con uno de los eventos artísticos más importantes del país.