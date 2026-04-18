Allanamiento por narcomenudeo en Curuzú Cuatiá: detienen a una mujer y secuestran droga

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron droga y detuvieron a una mujer tras un allanamiento en la localidad de Curuzú Cuatiá, en el marco de una investigación por presunto narcomenudeo.

El procedimiento fue realizado por personal de la División de Investigación Criminal, en colaboración con la Unidad Fiscal interviniente, en un domicilio del barrio Santa Rita.

Durante el operativo, los uniformados hallaron cuatro teléfonos celulares, una balanza de precisión y sustancia vegetal, que tras ser sometida a un test orientativo dio resultado positivo para cannabis sativa (marihuana).

Todo lo incautado fue secuestrado bajo las formalidades legales.

Además, en el lugar se procedió a la detención de una mujer, quien estaría presuntamente vinculada a la causa que se investiga.

En paralelo, efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica colaboraron en el procedimiento y secuestraron carne ovina (cordero) que no se encontraba en condiciones aptas para el consumo.

La detenida y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde continúan las actuaciones del caso.