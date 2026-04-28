Corrientes: recuperaron una moto robada tras un despliegue policial

La Policía de Corrientes recuperó una moto robada en la ciudad tras un operativo realizado por la Comisaría 12º Urbana. El procedimiento se concretó ayer por la noche, horas después de la denuncia.

El hecho fue reportado por una mujer, quien advirtió el robo de su motocicleta, una Honda Wave. El rodado había sido sustraído desde un garaje ubicado sobre la calle Río Negro, entre Balboa e Irala.

Rastrillaje y resultado positivo

A partir de la denuncia, los policías iniciaron un rastrillaje en la zona. Como resultado, hallaron una motocicleta abandonada en inmediaciones de la calle Potosí al 3200. Tras verificar la patente, confirmaron que se trataba del vehículo denunciado.

La moto quedó a disposición de la autoridad fiscal, mientras continúan los trámites correspondientes.