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Corrientes: el chamamé y la tradición coparon Ituzaingó en una exitosa jornada cultural

A través de los programas "Experiencia Chamamecera" y Kuña Porá, la localidad puso en valor la identidad correntina. Adultos mayores disfrutaron de un espacio de expresión artística y fortalecimiento de los lazos comunitarios.

Por El Litoral

Martes, 28 de abril de 2026 a las 11:58

La Municipalidad de Ituzaingó realizó un evento que combinó las iniciativas "Experiencia Chamamecera" y Kuña Porá. Esto fue el resultado de un trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

La jornada se centró en poner en valor al chamamé como el gran motor identitario de Corrientes, permitiendo que la música, el baile y el canto fueran los protagonistas de la tarde.

Foco en los Adultos Mayores

La actividad estuvo especialmente dedicada a los mayores de la localidad. Nelly Pintos, referente del área provincial de Adultos Mayores, destacó que el encuentro superó las expectativas en cuanto a participación.

"Compartieron un espacio de encuentro de bailes, de bingo, promoviendo la alegría como principal pilar de vida para cada uno de los presentes", señaló la funcionaria.

Compromiso con la Identidad Cultural

Desde la organización remarcaron que estas iniciativas no son aisladas, sino que forman parte de una política sostenida para fortalecer los lazos comunitarios.

El objetivo es que los espacios de recreación para los adultos mayores estén íntimamente ligados a las raíces correntinas, fomentando un envejecimiento activo y plenamente integrado a la vida cultural de la región.

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