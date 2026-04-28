Reclamo de trabajadores en el Escuela: “El sistema está en una situación muy compleja”

Trabajadores de la sanidad llevan adelante este martes una nueva jornada de reclamo en Corrientes, en el marco de un plan de lucha que viene desarrollándose en toda la provincia.

El secretario general de ATSA, Guido Tello, explicó que la protesta de este martes se centra en tres ejes principales: la recomposición salarial, el pase a planta de trabajadores precarizados y una situación puntual en el Hospital Escuela.

“Hay un reclamo fuerte porque no se otorgó la feria administrativa de diciembre a ningún trabajador. Es una decisión arbitraria que no se dio en otros hospitales”, señaló.

Según indicó, el beneficio sí fue aplicado en otros centros de salud tanto de la capital como del interior, lo que profundiza el malestar en ese establecimiento.

Desde el gremio aclararon que las medidas no afectan la atención en áreas sensibles. “Siempre garantizamos las guardias y los servicios de internación. Buscamos visibilizar el conflicto sin poner en riesgo a los pacientes”, sostuvo Tello.

Más allá del reclamo puntual, el dirigente advirtió sobre un deterioro general del sistema sanitario, atravesado por problemas estructurales.

“El sistema de salud está en una situación muy compleja, con falta de personal, precariedad laboral y dificultades de acceso para la población”, afirmó.

En ese sentido, señaló que el contexto económico impacta directamente en el funcionamiento del sistema: el sector privado reduce prestaciones, las obras sociales derivan pacientes al sistema público y eso termina saturando hospitales.

“Hoy hay demoras de uno o dos meses para conseguir turnos, y cada vez más personas, incluso con obra social, recurren al sistema público”, explicó.

También cuestionó la falta de ámbitos de discusión entre los distintos actores del sistema sanitario. “Hay diálogo, pero no existen espacios reales donde se puedan pensar soluciones integrales. Eso termina afectando a toda la comunidad”, remarcó.

Desde ATSA anticiparon que las medidas podrían profundizarse si no hay respuestas, ya que consideran que la crisis sanitaria requiere decisiones de fondo.

“Esto se va a seguir repitiendo si no hay políticas públicas claras. Necesitamos soluciones estructurales, no parches”, concluyó Tello.