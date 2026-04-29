"No voy a renunciar": Adorni dijo que no cometió ningún delito

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se defendió este miércoles en la Cámara de Diputados de los severos cuestionamientos que debió responder por su escándalo de presunto enriquecimiento ilícito y dijo que no renunciará al cargo.

El funcionario de Javier y Karina Milei respondió a la consulta del diputado radical Pablo Juliano respecto de su futuro en el gobierno de y subrayó: "Respecto a la pregunta acerca de si voy a presentar la renunciar como jefe de Gabinete, quiero dejarles en claro que no. Por el contrario, estoy acá dando la cara".

"El Presidente me confió el honor y responsabilidad de coordinar el Gabinete más reformista de la historia, es para mí un orgullo estar adelante de esta tarea", expresó Adorni en Diputados, quien sostuvo que desde el Ejecutivo nacional van "a seguir trabajando para materializar el sueño de una Argentina diferente".

Previamente había usado el ataque como estrategia de defensa.

Arremetió con embates contra el bloque kirchnerista: "Es poco serio que ustedes, legisladores que son integrantes de un partido cuya jefa está presa por robar 500 millones de dólares, se sientan con autoridad para lanzar acusaciones sobre temas en los que ni siquiera estoy imputado". Desde el oficialismo llovieron aplausos en el recinto.

"He dado las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad, y si llegara el caso ante la Justicia; pero no voy a aceptar injurias de quienes sumieron al país en la pobreza más extrema e hicieron de la defraudación al Estado una profesión. Ustedes no tienen derecho a pedir explicaciones judiciales a nadie", amplió sus críticas.

"Y sobre la moción de censura que el bloque quiere impulsar: desde que se creó la figura, nunca se removió del cargo a un jefe de Gabinete, por lo que sería la primera vez en la historia, e impulsado por un bloque con el peor prontuario delictivo desde la vuelta a la democracia", sostuvo.

EL informe de Adorni concluyó pasadas las 17,30 y en su despedida dijo: "Así como vine hoy a esta casa a cumplir mis deberes constitucionales, vendré si soy citado por el artículo 71 de la Constitución Nacional a dar todas las explicaciones que sean necesarias".

"Ni este gobierno ni yo le temeremos a los mecanismos constitucionales, ni nos vamos a dejar amedrentar cuando se los utiliza como excusa con fines desestabilizadores", terminó el jefe de Gabinete.

EN DESARROLLO