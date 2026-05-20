Recuperaron en Corrientes un millonario cargamento de aceite que fue robado en una estafa

La Policía de Corrientes recuperó un cargamento de aceite valuado en 28 millones de pesos. El procedimiento se concretó tras descubrirse una compleja maniobra de estafa contra una transportista bonaerense.

El hecho delictivo comenzó cuando los delincuentes pactaron una supuesta compra legítima de mercadería proveniente de Buenos Aires. Los estafadores hicieron descargar 14 pallets con 954 cajas de mercadería en la intersección de la calle Niño Jesús y la avenida Cazadores Correntinos.

Una dirección falsa y la fuga

Posteriormente, el falso comprador envió al chofer hacia un segundo destino sobre la calle Esteban Bajac al 4000 para completar la descarga y cobrar el dinero. Mientras el transportista buscaba la dirección, los delincuentes cargaron rápidamente el aceite en otro vehículo pesado y escaparon del lugar.

Al regresar, el conductor descubrió el engaño ya que no obtuvo respuestas telefónicas de sus supuestos compradores. Tras la denuncia, la Comisaría Quinta junto a la Dirección de Investigación Criminal analizaron cámaras de seguridad y determinaron que el millonario lote había sido trasladado a San Luis del Palmar, donde comenzó a comercializarse en distintos supermercados.

Secuestro de la mercadería y búsqueda de los estafadores

Por orden de la fiscalía interviniente, las fuerzas de seguridad secuestraron la totalidad de la mercadería distribuida en los comercios. Los policías contabilizaron alrededor de 950 cajas de aceite de girasol en diferentes tamaños.

Los elementos recuperados fueron devueltos a su dueño original, mientras la Policía continúa la búsqueda para encontrar a los autores del fraude que ya están identificados.