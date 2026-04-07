La Facultad de Artes agiliza su proyección regional con más alianzas

Conducida por el Decano Gabriel Romero, la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC) de la Universidad Nacional del Nordeste, intensificó su relacionamiento en el ámbito formativo cultural. Anunció que se afianzó un clave lazo institucional con el Instituto de Cultura Contemporánea y que prepara más acuerdos con la Universidad Provincial de Córdoba y entidades académicas de países limítrofes.

Recientemente, el prestigioso Instituto de Cultura Contemporánea (ICC) y la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), difundieron la visita del arquitecto Gabriel Romero. (ver fotos)

El decano, explicó que con el ICC rubricó un convenio de cooperación entre ambas instituciones que “redundará en más y mejor oferta formativa, beneficios para nuestros estudiantes, intercambio de docentes y la posibilidad de llegar a una mixtura entre las carreras que ya ofrece la Facultad y la necesidad de hoy de la región de empezar a dar herramientas rápidas en lo concerniente a la gestión cultural, el arte, el turismo y la industria del entretenimiento”.

Por otro lado, comentó que visitó la Ciudad de las Artes, de la Universidad Provincial de Córdoba, entidad con la cual ya “empezamos a trabajar en conjunto” con la idea generar intercambios y residencias artísticas.

En tanto, se adelantó desde la FADyCC que también existen acuerdos ya trabajados que se presentarán en breve con Facultades de países del Mercosur.

“Forma parte de nuestro Plan Estratégico, consolidarnos como eje formativo regional acorde al crecimiento que recobra en estos tiempos con mucha fuerza todo lo concerniente a la cultura, el turismo”, explicó el decano Romero.