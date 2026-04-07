Recuperaron una moto robada y atraparon a dos sospechosos en Corrientes

En una respuesta inmediata ante un hecho delictivo contra la propiedad, la Policía de Corrientes logró recuperar una motocicleta que había sido sustraída mientras se encontraba estacionada frente a un domicilio particular de San Luis del Palmar.

El ilícito se produjo en el Barrio 70 Viviendas, lo que activó un dispositivo de seguridad por parte de la Comisaría local, en conjunto con su Brigada de Investigaciones, desplegaron un "operativo cerrojo" en los puntos de acceso y egreso de la ciudad, sumado a patrullajes preventivos y el análisis exhaustivo de registros fílmicos de la zona, los investigadores lograron cercar a los responsables.

Las tareas de rastrillaje culminaron conTanto el rodado recuperado como los demorados fueron trasladados a la dependencia policial y puestos a disposición de la Unidad Fiscal interviniente. Actualmente, se prosigue con las diligencias legales de rigor para determinar el grado de participación de cada involucrado en el hecho