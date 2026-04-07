Gendarmería incautó 15 kilos de droga en una encomiendas en Goya

En una operación coordinada bajo estricto hermetismo, efectivos de la Gendarmería Nacional lograron interceptar un cargamento de 15 kilogramos de droga que pretendía ser ingresado a la ciudad a través del sistema de paquetería. El procedimiento tuvo lugar en un local comercial ubicado sobre la avenida Neustadt, en el casco urbano.

La intervención fue el resultado de un seguimiento controlado iniciado tras el despacho del bulto en la provincia de Entre Ríos, según confirmó a El Litoral el periodista local Juan Cruz Velazquez.

Los uniformados, que ya se encontraban apostados en el establecimiento de Goya, procedieron a la demora de un individuo en el momento exacto en que intentaba retirar la encomienda. Según fuentes de la causa, el sujeto alegó haber sido enviado por un tercero, dado que sus datos no coincidían con el destinatario final.

Tras la apertura del paquete ante testigos, se confirmó el hallazgo de la sustancia prohibida. Además del estupefaciente, las fuerzas federales secuestraron el teléfono celular del detenido, elemento que será peritado para rastrear las comunicaciones de la organización criminal.

Juan Cruz Velazquez

Rural

La investigación, caratulada bajo la Ley 23.737 de Estupefacientes, no se limitó a la detención inicial. Por disposición de la Justicia Federal, y mediante un exhorto entre juzgados de Entre Ríos y Corrientes, al caer la noche del lunes, se ejecutó un allanamiento en una vivienda del Paraje La Soledad, en la zona rural de Goya, vinculada al sospechoso.

Si bien el principal destinatario de la droga no fue localizado y permanece en condición de prófugo, la Gendarmería Nacional mantiene activas las tareas de inteligencia para identificar a la totalidad de los eslabones de esta red narco que utiliza la modalidad de encomiendas para el traslado interprovincial de sustancias.