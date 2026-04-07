Una caída momentánea (y menos pronunciada) de la pobreza en Argentina

El 31 de marzo de 2026, el INDEC publicó la tasa de pobreza correspondiente al segundo semestre de 2025. Datos importantes:

La tasa de pobreza registrada fue del 28,2% para personas a nivel nacional.

El registro es el más bajo registrado desde el año 2017.

Desde el comienzo del gobierno de La Libertad Avanza, se registra una caída de la pobreza de 15%, si contamos desde la medición del primer semestre del 2024.

Si realizamos el conteo desde el segundo semestre del 2023, la caída es del 10%.



Datos relevantes para el Noreste Argentino

En concordancia con el resto del país, NEA experimentó una caída de la pobreza de alrededor de 20 puntos, ubicándose en niveles similares a los del año 2022. Esta similitud del nivel de pobreza de 2025 respecto al del 2022 está asociado a una reducción de la pobreza en la Ciudad de Corrientes de 7 puntos porcentuales (en el resto de las provincias del país, la reducción fue menor e, incluso, no hubo reducción sino aumento, como es el caso de Formosa).

Gran Resistencia continúa siendo el conglomerado urbano más pobre de la región, en parte explicado porque se toma a Fontana, Puerto Tirol y Barranqueras en el conjunto muestral de la EPH.

La ciudad menos pobre del país es a día de hoy la Ciudad de Posadas, que también es la ciudad que tuvo una reducción más importante de la tasa de desempleo en el último período y un aumento de la actividad económica.

Corrientes y Posadas fueron las ciudades más beneficiadas, hasta el momento, por:

mejoras en los niveles de productividad de sus provincias,

derivado de esto, niveles de actividad económica más altos,

y transferencias discrecionales desde más amplias, producto de la cooperación legislativa con la administración nacional.



Críticas a la medición de la pobreza

En la semana de la publicación, el CEDLAS de la UNLP difundió un informe con observaciones metodológicas relevantes.

Volatilidad inflacionaria. En contexto de un fuerte aumento y caída de la tasa de inflación en períodos cortos de tiempo, la estimación de pobreza se ve fuertemente afectada, logrando de esta forma que se sobreestime la medición en contextos de alta inflación, y que se la subestime una vez que la inflación comienza a bajar.

Subregistro de ingresos. Existe una tasa de subregistros de los ingresos de los hogares, que en general afecta la medición de la pobreza (en general, los hogares reportan menos ingresos de los que efectivamente tienen). Sin embargo, durante el gobierno de Javier Milei, la tasa de subregistro bajó. Esto quiere decir que los hogares han comenzado a ser “más verosímiles” entre lo que ganan y lo que reportan en la EPH.

Canasta desactualizada. La encuesta de hogares del INDEC, con la cual se generan las canastas para el cálculo de pobreza, es del año 2004. Existe una encuesta del año 2017 que el INDEC no utiliza, que si se hubiera utilizado, hubiera dado como resultado un nivel de pobreza del 41,5% en el primer semestre de 2025 (tomándose junto con el subreporte antes mencionado). Se podría esperar un dato similar para el segundo semestre de 2025.

Observaciones

Dos señales adicionales merecen atención.

Inconsistencia entre fuente de ingresos. Las mediciones de relevamiento de ingresos de la población empleada del INDEC reporta una mejora significativa de los niveles de ingresos de los trabajadores formales del sector privado. Sin embargo, registros administrativos como el SIPA no reportan la mejora de ingresos. De hecho, el SIPA reporta una caída de 15% de los ingresos de los trabajadores formales entre 2023 y 2025.

Pobreza sostenida con mayor esfuerzo. Todavía no hay estudios empíricos sobre cuántas de las personas que dejaron de ser pobres según el INDEC hoy cargan con deuda bancaria o financiera, o trabajan en dos empleos para sostener su nivel de gasto. Eso ayuda al INDEC a bajar el estimador de pobreza, ya que las familias técnicamente no son pobres, pero no se reportan los esfuerzos mayores para evitar niveles de pobreza y mantener los niveles de gasto de forma igual a períodos anteriores.

¿Qué se viene? Futuro del indicador

La tasa de inflación, a nivel nacional, ha mermado su caída, y hoy se encuentra en niveles aproximados al 3% mensual. A su vez, desde el cuarto trimestre del año pasado, hubo una caída en las variaciones de ingreso de las familias respecto del índice de inflación: las familias comenzaron a perder poder adquisitivo y, por lo tanto, se les comienza a complicar llegar a fin de mes. En este contexto, no sería desacertado suponer que, para el próximo semestre, deberíamos esperar una suba de la tasa de pobreza.

El siguiente gráfico reporta el Nowcast de Pobreza, elaborado por el economista Martín González Rozada. En él, se estima una merma en la caída de la pobreza y, probablemente, una suba para los meses venideros.