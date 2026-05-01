Carlos Zárate jugará la semifinal del M25 de Luján

El tenista correntino Carlos María Zárate se clasificó para disputar la semifinal del M25 de Luján, Buenos Aires, un torneo del Tour ITF que se juega sobre polvo de ladrillo.

El correntino de 21 años y 528º en el ránking de la ATP venció este viernes a Luciano Ambroggi (381º) por 6-2 y 6-3. El partido entre los argentinos se extendió durante 1 hora y 32 minutos de juego.

En la semifinal de este sábado, Zárate se medirá con el boliviano Murkell Dellien que viene de superar al argentino Lorenzo Joaquín Rodríguez (459º) 3-6, 6-2 y 6-3.

Dellien tiene 28 años y figura en el puesto 286 del escalafón internacional. El boliviano llegó a ser 168º del mundo en julio de 2024.

La otra semifinal del certamen bonaerense la protagonizarán Lucio Ratti (Argentina) y Matheus De Almeida (Brasil).

El camino de Zárate en Luján comenzó con una victoria sobre el argentino Juan Ignacio Gallego (ingresó al cuadro principal por una invitación) por 6-1 y 6-4.

Mientras que en la segunda ronda, el correntino eliminó Tomás Martínez (Argentina) por 6-1, 4-6 y 6-3.

