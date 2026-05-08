Denuncian que la Nación envió solo el 30% de los fondos y las rutas de Corrientes están "de regular a malas"

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales de Corrientes, Alfredo de Jesús Ramírez, denunció un fuerte proceso de desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional, asegurando que la provincia solo recibió el 30% del presupuesto anual previsto para el mantenimiento de las calzadas.

Según el referente gremial, la falta de recursos paralizó casi por completo las tareas operativas de la Dirección Nacional de Vialidad en el distrito. "No podemos hacer bacheo, no tenemos nada de plata porque no nos están enviando los fondos correspondientes", sentenció Ramírez, quien graficó el estado de los 1.100 kilómetros de rutas nacionales en territorio correntino como una situación que oscila entre lo "regular y lo malo".

El peligro de las "lagunas" en la Ruta 14

Uno de los puntos más críticos señalados por el sindicato es la Ruta Nacional 14, una arteria vital para el comercio del Mercosur. Ramírez fue lapidario al describir el tramo concesionado: "Está en muy mal estado todo el tramo. Es más, un día de lluvia que no te toque viajar porque parece una laguna", denunció a Radio Unne, advirtiendo sobre el riesgo de hidroplaneo y siniestros fatales.

La desinversión afecta de igual manera a otras vías fundamentales como la Ruta 12, la 118, la 119 y la 120. Sobre esta última, el gremialista aclaró que solo se realizan tareas mínimas de bacheo gracias a remanentes de material acopiado durante el año pasado, pero que el stock es insuficiente para cubrir la demanda actual.

Un costo en vidas y productividad

El mantenimiento estándar de una ruta requiere un proceso de fresado, bacheo y la colocación de una carpeta asfáltica adecuada al flujo de tránsito. Sin embargo, estas tareas han quedado suspendidas por tiempo indeterminado.

Para Ramírez, las consecuencias de esta parálisis presupuestaria son claras y alarmantes:

Seguridad Vial: "Esto se va a ir agravando y cada vez va a ir costando más vidas", advirtió el dirigente.

Logística: la degradación del asfalto dificulta la circulación de camiones y vehículos particulares, impactando directamente en la salida de la productividad del interior del país.

"Nos están desfinanciando", concluyó el titular del gremio, quien espera una respuesta inmediata de las autoridades nacionales para evitar que el aislamiento y la inseguridad vial se profundicen en las rutas que conectan a Corrientes con el resto del país.