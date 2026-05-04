Boca Unidos bajó a la sexta ubicación

La igualdad que logró en Resistencia, hizo bajar a Boca Unidos hasta la sexta ubicación de la Zona 2 del Torneo Federal A de fútbol. Los resultados de la séptima fecha, también permitieron que San Martín de Formosa llegue a lo más alto.

Boca Unidos, que ganó 1 de los últimos cinco partidos disputados, igualó en 1 tanto el domingo frente a Sarmiento de Resistencia en la capital chaqueña. Con este resultado, el equipo correntino salió de la zona de clasificación y bajó a la sexta ubicación. Lautaro Mendoza adelantó a Boca y Hernán González igualó para Sarmiento.

El nuevo puntero del grupo es San Martín de Formosa que se impuso como visitante a Juventud Antoniana de Salta 3 a 0 y lo bajó de la primera ubicación. Gervasio Núñez, en dos oportunidades, y Mauro Siergiejuk fueron los autores de los goles.

Por su parte, Sol de América de Formosa, próximo rival de Boca Unidos, trepó al segundo puesto gracia a su goleada como local frente a Tucumán Central 3 a 0 con goles de Facundo Pardo, José Andrés Cabañas y Javier Sosa.

En tanto que el sorprendente Defensores de Vilelas le ganó como visitante a Sarmiento de La Banda para quedar entre los cuatro mejores del grupo. Los goles del elenco chaqueño fueron marcados por Joaquín Acevedo y Gustavo Carballo. Para el local, la igualdad transitoria la marcó Israel Roldán.

En la oportunidad tuvo fecha libre Mitre de Posadas.

Cumplidas siete fechas, las posiciones en la Zona 2 quedaron de esta manera: San Martín 11 puntos, Sol de América, Defensores de Vilelas y Juventud Antoniana 10, Mitre 9, Boca Unidos 8, Tucumán Central 7, Sarmiento de Resistencia 6 y Sarmiento de La Banda 3.

La próxima fecha (octava) penúltima de la primera rueda contempla estos encuentros: Defensores - Mitre, Tucumán Central - Juventud Antoniana, Boca Unidos - Sol de América (domingo 10 a las 16.30) y San Martín - Sarmiento de La Banda. Sarmiento de Resistencia quedará libre.

En la última fecha de la primera rueda, Boca Unidos visitará a Juventud Antoniana y quedará libre Defensores.

Una vez que concluya la Primera Fase, dos ruedas, los cuatro primeros avanzarán a la Segunda Fase. El resto pasará a la Reválida.