Presentan un anteproyecto para crear el Código de Defensa del Consumidor de Corrientes

El Poder Legislativo de Corrientes recibió este lunes un anteproyecto de ley destinado a crear el Código de Defensa del Consumidor. La iniciativa, gestada en el ámbito académico de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), apunta a regular con claridad el funcionamiento y la ejecución de los derechos de usuarios y usuarias en todo el territorio provincial.

El documento fue entregado por el decano de la Facultad de Derecho, Mario Villegas, junto al docente Gustavo Sánchez Mariño, en una reunión celebrada en el Salón de Acuerdos de la Legislatura. Del encuentro participaron el vicegobernador y presidente del Senado, Pedro Braillard Poccard, y el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano, acompañados por legisladores de diversos bloques.

Saldar una deuda histórica

Tras la presentación, Eduardo Tassano calificó el trabajo como de "trascendencia", advirtiendo que la provincia arrastra un vacío legislativo significativo en esta materia. “Si bien contamos con normativa nacional desde la reforma constitucional de 1994, nos estaba faltando este eslabón local para la implementación procesal”, explicó el diputado.

El anteproyecto no solo se limita a la resolución de conflictos, sino que pone un fuerte énfasis en la educación del ciudadano. Según detalló Villegas, la propuesta surge de años de investigación docente y busca establecer principios que permitan resolver disputas de consumo de manera "oportuna, eficiente y simple", mejorando la calidad de vida de la población.

Hacia el consenso legislativo

La normativa entrará próximamente como proyecto de ley para su análisis en las comisiones de ambas cámaras. Tassano se mostró optimista respecto a los plazos, augurando un amplio consenso entre los distintos sectores políticos, dado que la reforma se alinea con el proceso de modernización de leyes que impulsa el Gobierno provincial.

“Es el camino de inicio que culminará, seguramente, en ley”, sentenció el titular de Diputados. La presencia conjunta de senadores como Noel Breard y Enrique Vaz Torres, junto a diputados como Hugo Calvano y Lorena Lazaroff, refuerza la idea de un tratamiento prioritario para una norma que impactará directamente en la vida cotidiana de los correntinos.