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Teatro Vera

Juampi González estrena "Oveja Negra" en Corrientes

Con un estilo auténtico y filoso, el artista explora el vértigo de llegar a los 40 en el escenario del Vera. Los precios y puntos de venta para una noche de humor imperdible.

Por El Litoral

Lunes, 04 de mayo de 2026 a las 09:25

El reconocido comediante Juampi González desembarca en Corrientes con su cuarto unipersonal titulado "Oveja Negra".

En esta propuesta, el artista explora con un humor filoso y honesto las contradicciones de acercarse a los 40 años sin haber cumplido con los mandatos sociales tradicionales.

El show invita a los espectadores a identificarse con ese sentimiento de no encajar en los planes preestablecidos.

Cita en el Teatro Vera

La presentación tendrá lugar en el emblemático Teatro Oficial Juan de Vera el próximo sábado 5 de septiembre a las 21

Cabe destacar que el espectáculo es apto para mayores de 16 años.

Venta de entradas

Los interesados en asistir pueden adquirir sus tickets de dos maneras:

  • Online: A través de la plataforma weepas.ar.

  • Presencial: En la boletería del teatro (San Juan 637), de lunes a sábados en los horarios de 9 a 13 y de 17 a 21.

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