Corrientes: desarticularon más de 20 kioscos de droga en lo que va del 2026

La Policía de Corrientes informó este lunes que, en lo que va del 2026, lograron desarticular más de 20 kioscos de droga, en el marco de los operativos contra el narcomenudeo.

Estos resultados se dan tras la entrada en vigencia de la Ley Provincial N.º 6667, desde el 1 de febrero, que permite a las fuerzas provinciales intervenir directamente en casos de venta minorista de droga, sin necesidad de intervención federal.

Resultados de los operativos

De acuerdo a los datos oficiales, durante abril se registraron:

50 personas detenidas

30 allanamientos realizados

Más de 1.000 dosis de cocaína incautadas

Más de 1.000 dosis de marihuana secuestradas

21 kioscos o puntos de venta desarticulados, tanto en la capital como en el interior

Refuerzo en la lucha contra el narcomenudeo

Desde la fuerza indicaron que los operativos se realizan de manera constante con el objetivo de desarticular los denominados “kioscos” de droga que operan en distintos barrios.

Además, destacaron que la nueva normativa permitió agilizar los procedimientos y fortalecer las investigaciones, logrando un mayor impacto en la lucha contra el narcotráfico a pequeña escala.