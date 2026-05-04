Tierra del Fuego: cómo se desató el brote de hantavirus en el crucero y quiénes eran los tres muertos

Mientras avanza la investigación sobre el brote de hantavirus en un crucero que partió de la Argentina, donde tres personas murieron, se conoció cómo se desataron los casos y quiénes son las víctimas.

Todo se desató en el MV Hondius, un barco operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions, que tenía previsto llegar a Cabo Verde, en África, el 4 de mayo.

El primero de los casos fue el de un pasajero de 70 años, que desarrolló síntomas en pleno viaje y murió en el barco. Su cuerpo fue trasladado a Santa Elena, territorio británico en el Atlántico Sur. Su esposa, de 69 años, también enfermó durante la travesía: fue evacuada a Sudáfrica, donde falleció en un hospital de Johannesburgo. Según fuentes vinculadas al caso, ambos serían oriundos de Países Bajos.

La tercera víctima fatal seguiría a bordo del MV Hondius. Además, un ciudadano británico de 69 años fue evacuado a Johannesburgo y permanece en cuidados intensivos. Los otros dos pacientes afectados continúan en el crucero y se evalúa su traslado a un hospital en Cabo Verde, donde serían aislados.

El hantavirus es una enfermedad grave que se transmite principalmente a través de roedores, en especial por contacto con su orina, heces o saliva. En la Argentina, el principal transmisor es el ratón colilargo.

Según la OMS, aunque es poco frecuente, el hantavirus puede transmitirse de persona a persona y provocar cuadros respiratorios graves. En el país circulan distintas variantes del virus, y algunas, como el virus Andes, pueden presentar transmisión interpersonal, aunque el mecanismo más común sigue siendo ambiental.

Los síntomas iniciales del hantavirus suelen confundirse con una gripe: fiebre mayor a 38 grados, dolores musculares, cefalea, náuseas, vómitos y malestar general. En una segunda etapa, la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia un síndrome cardiopulmonar, con dificultad respiratoria y compromiso hemodinámico.

En la Argentina rige una alerta sanitaria desde hace varias semanas por el aumento de casos y fallecimientos por hantavirus. Las autoridades insisten en la importancia de extremar las medidas de prevención, especialmente en regiones donde circula el virus.

Sin embargo, través de un comunicado, el Ministerio de Salud provincial sostuvo que “no existe evidencia epidemiológica que vincule a la provincia con casos confirmados asociados a este evento”.

Además, precisó que “no se registran casos confirmados de hantavirosis en Tierra del Fuego desde que existen registros epidemiológicos” y que la zona endémica de la enfermedad en el sur de la Argentina se concentra principalmente en sectores cordilleranos de Neuquén, Río Negro y Chubut.

TN