El dispositivo de seguridad en la Fiesta Nacional del Surubí finalizó sin incidentes

El Ministerio de Seguridad de la Provincia, junto a la Policía de Corrientes, informó este lunes que el operativo desplegado durante la 49° Fiesta Nacional del Surubí en Goya concluyó con resultados altamente positivos, sin registrarse hechos de gravedad.

El dispositivo se llevó adelante entre el 26 de abril y el 4 de mayo, abarcando todas las actividades del evento, antes, durante y después de su desarrollo.

Operativo integral y coordinado

El trabajo fue articulado a través de la Dirección General de Coordinación e Interior, la Unidad Regional II de Goya, distintas áreas policiales y con el acompañamiento de la Municipalidad local.

Según detallaron, el operativo incluyó tareas de prevención, control del orden público, seguridad vial y respuesta ante emergencias, con una planificación estratégica de recursos humanos y logísticos.

Controles en accesos y rutas

Durante el evento, se reforzaron los controles en accesos y puntos estratégicos de la ciudad, donde se reguló la circulación vehicular, especialmente de transportes de gran porte.

Además, se realizaron operativos en rutas nacionales y provinciales, con presencia en corredores claves como la Ruta Nacional N° 12 y la Ruta Provincial N° 27, debido a la gran afluencia de visitantes.

Amplia participación y prevención

En paralelo, las comisarías de la jurisdicción intensificaron sus tareas preventivas en distintos barrios, mientras que áreas específicas como Seguridad Vial y Seguridad Rural y Ecológica reforzaron su presencia en toda la región.

Balance positivo

Desde la fuerza destacaron que el operativo permitió garantizar la seguridad de miles de vecinos y turistas, consolidando a la Fiesta Nacional del Surubí como uno de los eventos más importantes de la región.

Asimismo, remarcaron la colaboración de la ciudadanía y el compromiso del personal policial, claves para el desarrollo normal del evento.