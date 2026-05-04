Corrientes: interceptaron a dos mujeres con carne de procedencia ilegal

La Policía de Corrientes informó que detuvo a dos mujeres en la localidad de San Miguel, quienes están vinculadas a un caso de abigeato.

Durante un operativo de prevención del abigeato sobre la Ruta Provincial N° 151, a la altura del paraje Montaña, personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de General Paz detectó una maniobra sospechosa.

Dos mujeres que circulaban en una motocicleta de 110 cc intentaron evitar el control policial realizando un giro en "U" al notar la presencia de los uniformados.

Tras un breve seguimiento, los efectivos lograron interceptar el rodado.

Cargamento ilegal y detención

Al realizar la identificación de las ocupantes, los agentes advirtieron que la mujer que viajaba como acompañante portaba una bolsa con manchas de sangre.

En su interior, se hallaron diversos cortes cárnicos ya fraccionados.

Las involucradas manifestaron que se trataba de carne de ciervo, no contaban con ningún tipo de documentación que acreditara su procedencia legal ni las condiciones sanitarias para su consumo o transporte.

Ante la presunta infracción a las normativas de seguridad rural y sanitaria, se procedió al secuestro preventivo de la motocicleta y de la totalidad de la carne.

En tanto que ambas mujeres, mayores de edad, fueron demoradas y trasladadas a la dependencia policial de la jurisdicción para quedar a disposición de las diligencias del caso.