Fentanilo incautado en Corrientes: investigan de dónde salió el cargamento paraguayo

El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, Jalil Rachid, se refirió a la incautación de un cargamento de fentanilo en Argentina y explicó cómo pudo haber llegado al país.

El procedimiento se realizó el miércoles, cuando Gendarmería Nacional Argentina detuvo a un taxista en la localidad de Ituzaingó, en la provincia de Corrientes, con un cargamento de 300 ampollas de fentanilo fabricado en Paraguay.

Qué se sabe del cargamento

Según el informe de las autoridades argentinas, el fentanilo incautado es un potente fármaco opiáceo utilizado como anestesia en contextos médicos, pero que también se ha convertido en una de las drogas ilegales más peligrosas en distintos países, especialmente en Estados Unidos.

La hipótesis de Paraguay

En comunicación con medios paraguayos, Rachid indicó que ya existieron contactos “extraoficiales” con las autoridades argentinas, aunque todavía no hubo una comunicación formal sobre el caso.

El funcionario sostuvo que el cargamento podría haber sido desviado de algún laboratorio que produce fentanilo de manera legal en Paraguay, por lo que ahora se busca identificar su origen.

“Tenemos que saber de qué laboratorio salió y cómo se desvió esa droga”, afirmó.

Investigación y trazabilidad

Para avanzar en la investigación, las autoridades paraguayas esperan acceder a datos como los números de serie o de lote de las ampollas, lo que permitirá realizar la trazabilidad y determinar el punto de origen del cargamento.

Rachid también explicó que la fabricación clandestina de fentanilo en Paraguay sería muy compleja, debido a la falta de químicos precursores necesarios para su elaboración.

Antecedentes

El titular de la Senad señaló que no es la primera vez que se incauta en el extranjero fentanilo proveniente de Paraguay, lo que refuerza la hipótesis de desvíos desde circuitos legales hacia el mercado ilegal.

Con información de ABC Color