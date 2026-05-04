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Corrientes: recuperaron elementos robados que eran ofrecidos en una red social

Un trabajo de investigación permitió el rastreo de diversos elementos que fueron denunciados como sustraídos anteriormente y que eran ofertados en línea.

Por El Litoral

Lunes, 04 de mayo de 2026 a las 09:45

La Policía de Corrientes informó que tras tareas investigativas logró recuperar elementos denunciados como robados en la localidad de Paso de la Patria.

Efectivos de la Comisaría Segunda de la mencionada localidad, en conjunto con su brigada de investigaciones, iniciaron una labor de inteligencia tras la denuncia de un vecino por la sustracción de diversos elementos.

A través del rastreo en plataformas digitales, los uniformados detectaron que parte del botín estaba siendo ofrecido para la venta en una conocida red social.

Elementos recuperados

Gracias al despliegue policial, se logró identificar y recuperar una serie de objetos que coinciden con los denunciados por la víctima:

  • Equipamiento de iluminación: un efecto LED "Spider/Moving Head" y dos luces LED de tipo par plano.

  • Electrodomésticos: dos licuadoras.

  • Seguridad: un candado antirrobo de 84 milímetros con su respectiva llave.

Todos los artículos secuestrados fueron trasladados a la citada dependencia.

En la comisaría se realizaron las actuaciones correspondientes para realizar el reconocimiento oficial por parte del propietario y avanzar en la identificación de los responsables de la comercialización ilegal.

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