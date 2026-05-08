Javier Milei se plantó ante Bullrich y volvió a respaldar a Manuel Adorni

Adelante de todos sus ministros, el presidente Javier Milei respaldó este viernes una vez más a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito tras revelarse viajes y compras de propiedades desde su llegada a la función pública.

La nueva defensa de Milei a Adorni se concretó mientras se acumulan críticas internas a su jefe de Gabinete, que evitó en reiteradas oportunidades explicar públicamente su patrimonio. En el Gobierno solo expuso de manera directa este malestar la senadora Patricia Bullrich, que presionó a Adorni para presentar “de inmediato” su declaración jurada de bienes para dejar de “empantanar” la gestión.

No son pocos los funcionarios que en reserva consideran que el propio jefe de Gabinete debería ya haber dado un paso al costado para “dejar de dañar” al Gobierno y, sobre todo, al Presidente. “Hay malestar interno porque ni siquiera hay líneas discursivas. ¿Qué vas a decir si él no tiene respuestas?“, se preguntaba en las últimas horas un personaje del esquema oficialista.

Pero lejos de titubear en cuanto su respaldo, Milei dio este viernes un paso más, cuando tomó el mando de la reunión de Gabinete y volvió a darle un espaldarazo al funcionario. Esto mientras avanza la investigación por enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia y a que puertas adentro se acumulan quejas de parte de los integrantes del Gobierno, que ven complicado imponer agenda o mostrar logros de sus carteras, cuando las novedades sobre la situación patrimonial de Adorni copan la vida pública.

El encuentro en Balcarce 50 duró dos horas y media, y en los primeros 30 minutos Milei abrió la reunión, ahondó en un “panorama general” sobre el rumbo del Gobierno y después pasó a concederle un “fuerte respaldo” al jefe de Gabinete.

Cuando terminó, el Presidente lo dejó al mando de la reunión y en sus redes sociales avaló diferentes mensajes en los que retomó la línea de que son los medios de comunicación los que presionan para que le suelte la mano al ministro coordinador.