Clínica oftalmológica argentina fue reconocida como la mejor de América Latina

El Instituto Zaldivar de Mendoza se ha consagrado como la mejor clínica privada de América Latina, según un ranking de Newsweek.

Esta distinción, otorgada en la categoría de cirugía de cataratas tras una evaluación exhaustiva de más de 1.000 instituciones, reconoce la excelencia del centro argentino y el impacto de su legado en la oftalmología regional y global.

En el listado destacan otras instituciones argentinas en el top 30: el Hospital Italiano de Buenos Aires (puesto 5), el Hospital Universitario Austral (puesto 6), el Hospital Alemán (puesto 16), el Instituto de la Visión (puesto 20) y el Hospital Británico (puesto 26).

Solo 153 centros médicos lograron clasificar entre los mejores del ranking, denominado “Los mejores hospitales y clínicas privadas de América Latina en 2026″. El proceso contempló encuestas internacionales a profesionales de la salud, análisis de acreditaciones y certificaciones, calificaciones de usuarios en Google, además de la Encuesta de Implementación de PROMs de Statista para procedimientos ortopédicos.

El doctor Roger Zaldivar, de la familia fundadora de la clínica y quien está entre los 50 oftalmólogos más influyentes del mundo, dialogó con Infobae y sostuvo: “Creemos que este reconocimiento internacional es el resultado de una trayectoria que combina décadas de innovación médica, formación continua y un compromiso profundo con la calidad y la experiencia del paciente. Tres generaciones científicas orientadas a la especialidad desde la innovación, la tecnología y lo humano. Contamos con aportes científicos de relevancia mundial como la creación del calculador de lentes fáquicas intraoculares ICLGURU, utilizado en más de 80 países”.

“Mi padre, Roberto Zaldivar, ha sido reconocido por sus aportes pioneros en lentes fáquicas ICL, siendo considerado internacionalmente como uno de los ‘padres’ de esta técnica", siguió el experto.

“El listado premia a los principales hospitales por su excelencia en procedimientos específicos de ortopedia y oftalmología”, detalla la publicación del ranking.

De acuerdo con el sitio oficial del relevamiento, los hospitales considerados deben ofrecer atención en alguna de estas cinco áreas: cirugía de cadera y reemplazo de cadera, cirugía de rodilla y reemplazo de rodilla, cirugía de hombro, cirugía refractiva de ojos y cirugía de cataratas.

Las listas agrupadas por procedimiento incluyen centros de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú y Uruguay.

