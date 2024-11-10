Fuerte llamado de Karina Milei a los jóvenes para liderar el cambio y la batalla cultural

n Las autoridades nacionales de La Libertad Avanza, Karina Milei y Martín Menem, llegaron ayer a Corrientes en el marco de su gira nacional para consolidar la representación del partido en todas las provincias de Argentina. Acompañados por Lisandro Almirón, diputado nacional y referente de La Libertad Avanza en Corrientes, y Laura Oderda Marcoré, presidente del partido en la provincia, Milei y Menem participaron en diversas actividades, entre ellas una conferencia de prensa y un acto para la militancia local.

Previo al evento principal, Karina Milei se reunió con jóvenes referentes de LLA en Corrientes. Les destacó el papel fundamental de la juventud en la expansión del partido y el compromiso con los valores de libertad y cambio.

Durante estos encuentros, Milei subrayó la importancia de que los jóvenes lideren la transformación en cada rincón de Argentina, con la convicción de construir una nación próspera y libre.

En el acto principal, Karina Milei dirigió un mensaje a los correntinos y al equipo de LLA en la provincia y reafirmó su compromiso con la expansión del partido en todo el país: “Como ustedes saben, con Martín Menem estamos recorriendo el país para tener representación en cada rincón de la Argentina”.

Recordó una promesa personal hecha en Parque Lezama: “En aquel acto le prometí a mi hermano que me ocuparía de consolidar un partido nacional, así que quiero felicitarlos a todos, especialmente a

Lisandro Almirón, por el fabuloso trabajo que están haciendo en la provincia de Corrientes”.

También destacó el compromiso del gobierno y su efecto positivo en la nación: “El país de a poco está saliendo adelante y eso se debe al compromiso y el trabajo diario que lleva adelante el Presidente y su equipo”.

Además, ante un auditorio lleno de seguidores, resaltó la importancia de escuchar a los ciudadanos: “Queremos que ustedes nos pregunten y, además, que sean escuchados. Queremos saber sus inquietudes, qué sienten, por qué están acá”.

Enfatizó el compromiso de La Libertad Avanza de unirse con quienes comparten los mismos valores: “Nosotros lo decimos siempre: vamos a estar con las personas que comparten nuestra visión de un país libre y próspero. Y para concretar este proyecto, necesitamos llenar el Congreso con representantes dispuestos a defender y promover estos principios de cambio que están transformando el mundo”.

En relación al rol de los jóvenes dentro del partido, Karina agregó: “A Javier lo trataban de loco porque antes hablar de libertad en la Argentina era mala palabra, y gracias principalmente a los jóvenes, que con compromiso han difundido las ideas de la libertad, Javier Milei ha logrado llegar a la presidencia”.

Minutos antes del acto central, mientras Karina Milei lideraba reuniones con referentes políticos de la provincia, Martín Menem, junto con Almirón y Marcoré, presentó los objetivos de La Libertad Avanza en la región con un claro mensaje hacia los jóvenes. “Sigan trabajando como lo están haciendo hasta ahora. No les crean a aquellos que aún siguen difundiendo la campaña del miedo”.

En cuanto al crecimiento del partido a lo largo y a lo ancho del país, Menem señaló: “A menos de 11 meses de estar gobernando, estamos muy cerca de tener un partido en cada uno de los distritos”. Añadió que el “balance de estos primeros 11 meses es positivo, pero esto recién empieza”. Y agregó. “No somos un partido de paso; el liberalismo nos va a trascender a nosotros, y las ideas seguirán firmes a lo largo de los años”.

Con esta visita a Corrientes, que incluyó encuentros con jóvenes, una conferencia de prensa y el acto principal, Karina Milei y Martín Menem continúan con la consolidación de La Libertad Avanza en toda Argentina. Tras su paso por Entre Ríos, Santa Fe y Chaco, los líderes de LLA reafirman su compromiso de llevar un mensaje de cambio, esperanza y transformación a cada provincia y ciudadano del país. Este domingo Karina Milei y Martin Menem visitarán la provincia de Formosa.