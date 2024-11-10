Karina: “A la casta no le servían las personas instruidas, que la gente piense”

n Karina Milei también estuvo en Chaco en el marco de una gira nacional que tiene como objetivo consolidar la presencia del partido en todas las provincias.

La gira se inició a fines de septiembre en un acto multitudinario en Parque Lezama, Buenos Aires, y este sábado continuó en el noreste del país.

“Es claro que estamos tocando muchos privilegios y a la casta no le gusta que las cosas cambien. Debemos continuar dando la batalla para lograr una verdadera transformación en este país y garantizar elecciones sanas y honestas”, expresó Karina Milei durante un discurso en Chaco, donde fue recibida por una numerosa militancia libertaria. Al dirigirse a los presentes, Milei agradeció el apoyo y afirmó ver “tanta esperanza” en los rostros de los chaqueños. “Tenemos que seguir librando esta batalla cultural, recorriendo cada rincón posible para difundir estas ideas y explicar sus beneficios, que están transformando la realidad de las personas en todo el mundo. Por eso, Javier Milei es un líder mundial”, declaró.

Chaco fue una de las primeras provincias donde los libertarios lograron establecerse formalmente como partido. Con el apoyo de Sociedad Organizada Independiente (SOI), un partido local fundado por Alfredo Rodríguez, delegado regional de Anses, LLA obtuvo en septiembre el reconocimiento definitivo como partido distrital por la justicia federal. Esta alianza permitió a los libertarios contar con una base estable en el territorio chaqueño, que Milei aprovechó para lanzar un mensaje directo contra lo que denomina la “casta política”. En su discurso, cuestionó a las élites tradicionales y su presunta preferencia por una sociedad “ignorante”.

“A la casta no le servían las personas instruidas, que la gente piense, entonces convertían la cultura en un desastre, porque preferían una sociedad ignorante”, dijo. En cambio, Milei subrayó que su partido promueve una sociedad “instruida, culta, pensante y que elija siempre con libertad. Porque como decimos nosotros, nada peor para un político que un trabajador libre que no los necesite”.

Además, la secretaria general de la Presidencia recordó: “Hay que trabajar con convicción; imaginen que a Javier lo llamaban loco, que era un personaje divertido para los programas de televisión. Y miren a dónde llegó y cómo impulsa la transformación más grande de la historia argentina. Y esto es el resultado de trabajar con convicción y compromiso”.

Ante una consulta sobre el adoctrinamiento en las escuelas, Milei manifestó: “Hay que seguir en nuestra batalla, sé que muchas veces resulta difícil, porque usarán todas las herramientas posibles para evitar que este Gobierno triunfe. Por más que intenten adoctrinar a los alumnos de la Argentina, sabemos que las ideas de la libertad se abren paso poco a poco. Javier Milei lleva 15 años en la batalla cultural, y aunque los cambios no suceden de un día para el otro, les aseguro que si trabajamos con tenacidad y compromiso, los cambios se concretarán”.