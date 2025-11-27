Violento robo en Alvear: cayó un sospechoso y hallan elementos clave para la investigación

La Policía de Corrientes logró importantes avances en la investigación de un violento robo registrado el pasado martes en una vivienda de la localidad de Alvear, donde los delincuentes maniataron y agredieron con un machete a uno de los residentes en presencia de su madre.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la Comisaría de Distrito Segunda de Alvear, quienes realizaron un exhaustivo rastrillaje e inspección ocular en la zona de Paraje Pancho Cué.

Secuestro de elementos clave

Durante el procedimiento, los efectivos hallaron oculta entre las malezas una mochila tipo lona que contenía numerosos elementos de interés para la causa:

Un chaleco táctico policial con cartuchos.

Cartuchos calibre 12.70 PG .

Guantes, precintos plásticos y cortaplumas.

Un cuchillo con su vaina, y prendas de vestir varias.

Teléfonos celulares.

En el mismo rastrillaje, fue demorado un hombre, mayor de edad, a fin de determinar su vinculación con el violento asalto.

Nuevo allanamiento y secuestro de Celular

Siguiendo la línea investigativa, en horas de la mañana, y con la colaboración de personal de la Comisaría Distrito Primera, el GTO y la Unidad Regional IV Santo Tomé, se diligenció un oficio judicial de allanamiento en un inmueble de la ciudad.

En la inspección, se logró el secuestro de un teléfono celular marca Redmi A5 que podría aportar nuevos datos a la causa.

El hombre demorado, junto con los elementos secuestrados, quedó a disposición de la autoridad fiscal interviniente, mientras se continúan con las diligencias de rigor.