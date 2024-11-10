Martín Menem: “Es poco apropiado hablar de candidaturas, pero pelearemos la gobernación”

n Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de La Libertad Avanza a nivel nacional, brindó una conferencia de prensa ayer en la sede partidaria de 25 de Mayo 1648 en Corrientes. Acompañado por el diputado nacional Lisandro Almirón, Laura Marcoré (presidenta de La Libertad Avanza en Corrientes), Ángel Korfman (director de la Delegación de la Dirección Nacional de Migraciones) y David Moulin (apoderado del partido y director de la Dirección de Vialidad), entre otros.

Menem enfatizó la importancia de construir un partido político fuerte y federal, que represente las ideas de libertad y liberalismo en todo el país. “Lo que no vamos a negociar son las ideas. Nuestro norte es claro, y es el mismo que el del presidente Javier Milei: libertad, propiedad privada, respeto por la vida del prójimo, capitalismo y libre mercado”, afirmó.

“Nos parece poco apropiado hablar de candidaturas en este momento. Las candidaturas se definen cuando se cierran las listas. Mientras tanto, tenemos mucho trabajo por hacer. Lo importante ahora es trabajar para consolidar el partido, construir la estructura necesaria y seguir adelante con los principios que defendemos,” explicó.

“Este es un momento histórico. Queremos un partido propio con representación en las 24 provincias. Estamos trabajando para tener el sello que nos permita presentar candidaturas y estar a la altura de las necesidades de la Argentina,” agregó.

“No somos un partido de paso”, insistió.

"Vamos a presentarnos desde la Libertad Avanza para llenar de concejales, intendentes, legisladores provinciales, y vamos a pelear por las gobernaciones también, porque no somos un partido de paso, vinimos a poner las ideas sobre la mesa y esto va a trascendernos", remarcó.

Se refirió al sistema electoral de la provincia y la necesidad de avanzar hacia una boleta única. “Nos encantaría que se implemente la boleta única en toda la Argentina, y especialmente aquí en Corrientes. Es un sistema que permitiría transparentar los procesos electorales y evitar las situaciones que se dan con las boletas tradicionales. De cara a las elecciones de gobernador, sería muy positivo que la Legislatura provincial impulse la boleta única”.

Menem cerró su intervención afirmando que el principal objetivo de La Libertad Avanza es “transformar la política argentina”. Destacó que quieren “estar presentes en cada elección, no solo para llenar escaños, sino para cambiar el panorama político. Nos hemos propuesto cambiar la historia y que la Argentina tenga una representación acorde a las demandas del pueblo. Esto recién empieza, pero vamos a seguir adelante con convicción”, concluyó.