Almirón: “La idea es construir una alternativa que se distinga del peronismo y la UCR"

n Lisandro Almirón, diputado nacional de La Libertad Avanza, destacó el trabajo de base realizado por el partido en el interiory la creciente adhesión popular a las ideas liberales. “Nuestro desafío es recorrer cada rincón del país, incluso en los lugares más remotos, para sembrar las ideas de la libertad. No importa si un municipio tiene poco volumen electoral, lo importante es el federalismo, el respeto por cada lugar y por cada ciudadano”, afirmó.

“Estoy muy contento de tener esta visita de Karina Milei y Martín Menem, que no suelen visitar las provincias y nos están acompañando. Por supuesto, estamos muy contentos por la cantidad de gente que nos está acompañando”.

El diputado subrayó que este espacio político llegó para “romper la lógica de la construcción tradicional” y señaló que “el foco está en construir una alternativa que se distinga del peronismo y el radicalismo, dos fuerzas históricas en la política argentina”.

“La Libertad Avanza vino para quedarse. Estamos recorriendo toda la provincia, buscando las mejores mujeres y hombres que quieran abrazar las ideas de la libertad”, agregó.

Destacó la convicción del presidente Javier Milei de transformar la realidad política y económica del país. “Corrientes tiene sus desafíos, pero el presidente ha demostrado que se puede. Cuando uno tiene convicciones firmes, el esfuerzo da frutos. El cambio está en marcha y la gente lo está sintiendo”, enfatizó.

En cuanto al crecimiento del partido en la provincia, Almirón destacó que La Libertad Avanza está expandiéndose rápidamente, con planes de inaugurar 36 nuevos locales en el interior de Corrientes. “Tenemos un video respecto a cada uno de los locales que se abrieron durante nuestra recorrida, y cada sede tiene su propio enfoque según los problemas y necesidades de cada rincón de la provincia", comentó el legislador.

En cuanto a la organización interna del partido, Laura Marcoré compartió su visión sobre el papel de la mujer en La Libertad Avanza y la importancia de trabajar de manera conjunta, sin distinción de género. “Nosotros no hacemos distinciones entre hombres y mujeres. Trabajamos todos juntos para mostrar lo que podemos hacer. El presidente Javier Milei lo demuestra con el rol fundamental de mujeres como su hermana en el Ejecutivo”, expresó.