Reabren hoy el paso fronterizo Ituzaingó-Ayolas

n Se reunió el Comité de Integración Argentina-Paraguay, en Ituzaingó, donde se desarrollaron diferentes temáticas de interés para ambos países en materia de seguridad, tránsito migratorio, transporte, trabajo y comercio.

Los funcionarios nacionales en Corrientes fueron representados por la directora Regional del Norte de la Secretaría de Trabajo Empleo y Seguridad Social, Laura Oderda Marcore; Isidoro Gapel, jefe de Agencia Territorial Corrientes de la Secretaría de Trabajo Empleo y Seguridad Social y Angel Kofman, delegado en Corrientes y Chaco de la Dirección Nacional de Migraciones.

El punto más relevante trabajado fue que, desde Marzo del 2020 en el inicio de la Pandemia, todos los pasos fronterizos internacionales se cerraron.

Si bien paulatinamente las restricciones fueron levantándose, ocurrió un hecho singular, el Paso Fronterizo Internacional ubicado en la Entidad Nacional Yacyreta, permaneció cerrado.

“Consultado los motivos, nunca se pudo acceder a información oficial, solo a trascendidos, algunos apuntaban a cuestiones técnicas de infraestructura y otros a cuestiones políticas internas propias del kirchnerismo, la única certeza es que durante cuatro años el Paso Internacional estuvo cerrado y las voces de distintos sectores sociales tanto argentinos como paraguayos expresaban las dificultades generadas por qué el mismo permanezca cerrado, imposibilitando la integración social y comercial”, explicaron.

“A partir de que asumió la nueva administración nacional y se designaron los funcionarios nacionales en Corrientes, uno de los objetivos trazados fue impulsar la reapertura de este Paso Fronterizo Internacional”, informaron.

El inicio de estas gestiones fue realizado por el diputado nacional por Corrientes, Lisandro Almirón ante la Vice Jefatura de Gabinete a través de la Comisión Nacional de Fronteras, organismo encargado de los Pasos Fronterizos internacionales.

Esta gestión inicial permitió que tanto el Ministerio de Seguridad de la Nación, quien tiene a su cargo la coordinación del Paso Fronterizo Internacional Ituzaingo-Ayolas, como el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación y la Jefatura de Gabinete resuelvan reabrir el paso Fronterizo este viernes 22 de noviembre de 2024 el cual sera a través de una prueba piloto de una semana, dejando en clara evidencia que la gestión de gobierno del Presidente de la Nación Javier Milei resolvió en tan solo 10 meses una problemática que fue arrastrada durante 4 años, priorizando así la integración social, cultural, desarrollo, la comercialización y la competencia entre ambos países.