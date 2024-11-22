Caputo en Corrientes: "En 2025 se levanta el cepo cambiario"

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, visitó por primera vez Corrientes para participar del Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad.

"En 2025 se levanta el cepo cambiario", anunció Caputo en una entrevista que encabezó Alberto Medina Mendez, que duró una hora reloj.

"Tenemos que lograr tener superávit. Y para eso es muy importante que la economía empiece a crecer, cosa que ya se está dando", señaló el funcionario.

Cacho Monzón

Además, sostuvo que "salió en el último reporte de un banco importante americano, de JP Morgan, que la economía en el tercer trimestre, ya en este tercer trimestre, va a crecer el 8,5%, un número altísimo. Y de vuelta, ya hemos recuperado el nivel de actividad del noviembre del 2023".

"Es decir, que hemos hecho todos estos cambios macroeconómicos que son importantísimos, sin haber roto contratos, sin haber hecho ninguna de las cosas que Argentina hizo en el pasado, sin haber pedido plata y con esta pronta recuperación en el nivel de actividad", añadió.

Además, sostuvo: "Así que, pónganse recontrapositivos, porque todo indica que vamos a tener un gran 2025 y que vamos a empezar a revertir este círculo vicioso en el que estuvimos en marzo durante tantas décadas".

"Del cepo sí claramente vamos a salir en el 2025. Hemos venido saliendo, como bien sabés, desde el principio. Fuimos sacando gradualmente. Este no es el cepo que hay hoy, claramente no es el que había a principio de año. Se han normalizado las importaciones, hemos hecho muchísimos arreglo", precisó.

"Ahora, en cuanto al tiempo, nosotros siempre dijimos que nos hemos fijado condiciones para salir y no fechas. ¿Por qué? Porque la verdad es que no somos magos. Digamos, sí sabemos cuáles tienen que ser las condiciones para salir, pero sería tremendamente arrogante de nuestro lado ponerle una fecha a cuándo esas condiciones se van a dar".

"Entonces, sí siempre estuvimos bien claro, y de alguna manera también difiriendo con muchos colegas, en que el proceso iba a ser tal que el paso del tiempo no nos iba a actuar en contra, sino a favor'

"Durante todos estos meses, hubo mucha ansiedad y mucha gente diciendo «Oh no, si no salimos del cepo en abril, están muertos». Después, cuando el dólar se fue a 1.400 o 1.500 en junio, julio, dijeron «Listo, se perdieron la oportunidad, ahora el dólar se va a 2.000». Nosotros volvimos a explicar el programa, yo incluso hasta públicamente, y algunos me criticaron por eso, dije que el dólar libre va a converger en el dólar oficial".

"Como está armado este programa desde el punto de vista fiscal, monetario, cambiario y financiero, eso que están esperando muchos (devaluación y crisis), sencillamente no puede pasar"

"Puede haber un poco de volatilidad, pero no puede pasar eso que muchos estaban esperando"

"Pedían fecha de devaluación. Todo el tiempo pronosticaban fechas. No tenemos la ansiedad que hay del otro lado, porque creemos que lo más importante es pisar sobre seguro, es hacerlo cuando no genere ningún estrés ni en la gente ni en las empresas".

"Y el tiempo, de alguna manera, está convalidando esta estrategia, porque si ustedes miran desde que nosotros iniciamos nuestro gobierno a hoy, bueno, claramente hoy estamos en el mejor momento"

'No llegamos a las condiciones en las que deberíamos estar, pero sí estamos en el mejor momento. La brecha prácticamente ya no existe, la economía está creciendo, la inflación prácticamente ya convergió al nivel de crawling peg, es decir, a la actualización que hacemos mes a mes del dólar oficial y de cara al futuro que estamos viviendo".

"Si la inflación se mantiene o baja de estos niveles, el próximo paso puede ser, entonces, como bien dijo el presidente, bajar ese nivel de ajuste del tipo de cambio oficial y contribuir de vuelta a un nuevo, más bajo escalón inflacionario".

"También tiene que pasar que se recompongan los stocks, que todavía hay, a pesar de todo el esfuerzo monetario que se ha hecho, todavía la demanda de pesos no está 100% equilibrada con la oferta de pesos".

"Y por último, tenemos que tener un nivel de reservas más acorde a lo que se necesita. Recuerden que heredamos 12.000 millones de dólares de reservas netas negativas, es decir, reservas netas negativas, queremos decir que, de vuelta, no estaban ni siquiera los encajes de los depósitos en dólares"

"Hoy, a pesar de haber comprado 19.000 millones de dólares, como hubo que hacer muchos pagos, todavía tenemos reservas netas negativas. Y es muy importante recomponer ese nivel de reservas".

"Para eso estamos hablando con el FMI sobre un nuevo programa que, entre otras cosas, va a implicar una infusión de dólares para sanear más rápidamente el balance del Banco Central".

"Una vez que se den todas esas condiciones, vamos a poder salir de las restricciones. Pero, para mí es importante transmitirles dos cosas. No compren el cuento ese de que no vamos a poder crecer sin salir del cepo, porque la evidencia científica ya muestra que no es cierto, y la historia también. Chile en los 80, Corea en los 90, China en el 2000, todos son casos de países con controles cambios que crecieron durante varios años. Nosotros seguramente pensamos sacarlo el año que viene".

"Es decir, que para alguien que viene a invertir en el país a 20 o 30 años, créanme que no le impacta si la salida de las restricciones cambiarias son en abril, junio, agosto u octubre del año que viene".

"Entonces, nosotros la prioridad es hacerlo bien, pisar sobre seguro y que la gente no tenga problemas".