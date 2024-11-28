Cristina Kirchner: "Debemos apuntar a construir una Corrientes diferente"

Hace unos días la expresidenta Cristina Kirchner recibió en sus oficinas del Instituto Patria a una delegación de militantes del PJ de la provincia de Corrientes. La reunión duró más de dos horas y se tocaron distintos temas de la realidad nacional y provincial y también sobre la convocatoria a elecciones en el partido a nivel local.

Recientemente, Cristina subió en sus redes sociales un video de dicho encuentro. "Debemos apuntar a construir una Corrientes diferente", se destaca.

Además dijo "me parece que lo que tenemos que proponer a los correntinos, es cómo le agregamos valor a esos productos que tiene corrientes".

A su vez, en su discurso recordó a Loan y expresó: "cómo garantizamos que no vuelva a ocurrir lo que le sucedió a Loan, han pasado 6 meses y los padres se sienten abandonados".

"Estoy seguro que los correntinos y correntinas no van a olvidar a Loan", sentenció.

De esta manera, la expresidenta agregó "armas un frente correntino que agrupe a peronistas a no peronista, debe haber muchos ciudadanos que pueden pertenecer a otras idea partidarias pero no están de acuerdo con este presente".

Finalmente, a los militantes les dijo "tienen la posibilidad de cambiar esa historia, de cortar la historia fea, para construir una nueva, mas linda y que merezca ser vivida por todos los correntinos y correntinas".