DECLARACIONES

Cristina Kirchner: "Debemos apuntar a construir una Corrientes diferente"

La expresidenta publicó un video en sus redes sociales sobre el encuentro que mantuvo con el PJ correntino. 

Por El Litoral

Jueves, 28 de noviembre de 2024 a las 11:25

Hace unos días la expresidenta Cristina Kirchner recibió en sus oficinas del Instituto Patria a una delegación de militantes del PJ de la provincia de Corrientes. La reunión duró más de dos horas y se tocaron distintos temas de la realidad nacional y provincial y también sobre la convocatoria a elecciones en el partido a nivel local. 

Recientemente, Cristina subió en sus redes sociales un video de dicho encuentro. "Debemos apuntar a construir una Corrientes diferente", se destaca. 

Además dijo "me parece que lo que tenemos que proponer a los correntinos, es cómo le agregamos valor a esos productos que tiene corrientes". 

A su vez, en su discurso recordó a Loan y expresó: "cómo garantizamos que no vuelva a ocurrir lo que le sucedió a Loan,  han pasado 6 meses y los padres se sienten abandonados".

"Estoy seguro que los correntinos y correntinas no van a olvidar a Loan", sentenció. 

De esta manera, la expresidenta agregó "armas un frente correntino que agrupe a peronistas a no peronista, debe haber muchos ciudadanos que pueden pertenecer a otras idea partidarias pero no están de acuerdo con este presente". 

Finalmente, a los militantes les dijo "tienen la posibilidad de cambiar esa historia, de cortar la historia fea, para construir una nueva, mas linda y que merezca ser vivida por todos los correntinos y correntinas".

 

