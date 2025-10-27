El triunfo en Capital sustentó la gran elección que realizó La Libertad Avanza

La Libertad Avanza (LLA) quedó como la segunda fuerza más votada en la provincia de Corrientes en las elecciones legislativas nacionales que se concretaron este domingo.

Con el 32,68% de los votos, lo que representa 178.292 sufragios, quedó logró consagrar a Virginia Gallardo como diputada nacional que asumirá su cargo en el próximo mes de diciembre.

La gran elección de la LLA se sustentó en la elección que realizó en del departamento Capital donde se impuso por una diferencia porcentual de 6 puntos.

La lista que encabezó Gallardo alcanzó el 40,83% de respaldo de los capitalinos, mientras que en el segundo lugar quedó Vamos Corrientes (Diógenes González) que llegó al 34,79%, mientras que Fuerza Patria (Rubén Hadad) terminó con el 19,42%.

La electa diputada nacional, votó en San Cayetano donde se impuso con el 38,65%.

En cantidad de votos dentro del departamento Capital, la victoria de La Libertad Avanza fue con 78.541, relegando a Vamos Corrientes (66.929) y Fuerza Patria (37.370). Muy atrás quedaron Corrientes nos une (6.682 - 3,46%) y Ahora (2.837 - 1,47%).

La Libertad Avanza se impuso en otros cuatro departamentos de la provincia. En Mercedes alcanzó el 36,20% de los votos, dejando en segundo lugar a Vamos Corrientes (31.02%) y al tercer puesto a Fuerza Patria (25,55%).

En Monte Caseros, el triunfo de LLA se dio con el 35,64% de los votos, mientras que Fuerza Patria fue segundo con 31,51% y Vamos Corrientes fue tercero con el 28,64%.

En San Cosme el primer lugar de La Libertad Avanza se dio con un 41,99%. Después quedaron Vamos Corrientes con el 35,18% y Fuerza Patria con el 19,11%.

La diferencia fue menos de un punto a favor de La Libertad Avanza sobre Vamos Corrientes: 33,99% a 33,80%, respectivamente. Fuerza Patria quedó con el 27,56%.